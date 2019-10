Participantes del Tercer Encuentro Internacional de Escritores, Poetas y Artistas visitaron La Prensa

Curicó. Una visita protocolar realizó ayer a las oficinas de diario la Prensa, una delegación de participantes del Tercer Encuentro Internacional de Escritores, Poetas y Artistas, instancia en la que fueron recibidos por la editora general de este medio María José Barroso.

El presidente de la Corporación Cultural Aguas Negras, Luis Rojas Urquiza, dio a conocer la buena respuesta que ha tenido de parte de los diversos sectores del quehacer curicano este acontecimiento que ha concentrado sus actividades en el Centro de Extensión Cultural de la Universidad de Talca, sede Curicó y que por tercera vez se lleva a efecto exitosamente.

La programación, dijo, continuará hoy viernes a partir de las 10:00 horas con lectura de poemas y ponencias donde se efectuarán exposiciones de diversas temáticas, entre las que se cuenta la de Leonor Merino (España), Juan Rivera (Chile), Carlos Romero y María Mirabella (Argentina), Carlos Díaz y Nelson Navarro (Chile), a lo que se agrega la presentación de algunos libros.

TESTIMONIOS

Los integrantes de la delegación que visitó La Prensa, destacaron la organización del encuentro y las buenas atenciones que han estado recibiendo.

Leonor Merino, escritora y poetisa española de la Universidad Autónoma de Madrid, dijo sentirse “muy contenta y emocionada de venir a Chile. Me encontré con los poetas chilenos en Madrid por lo que hicimos una antología en común España y Chile Puente de Poesía. Esta es la primera vez que vengo a Chile y estoy encantada de haberlo hecho y estar en Curicó, donde he aprendido muchas palabras porque me gusta saber el origen de donde vienen, como por ejemplo Curicó (agua negra), donde he encontrado maravillosa la comida, los paisajes y los vinos”.

En tanto, José Miguel Saldaña (Rosario, Argentina) comentó ser “exponente de danzas argentinas y vamos a presentar un espectáculo muy bonito en este evento. Se trata de una obra que lleva dos años de trabajo y feliz por estar por primera vez en Curicó y como somos también organizadores de eventos internacionales queremos hacer un intercambio cultural en nuestra tierra”.

Antonio Florido Lozano (Carmona, España), escritor español autor del libro en el que se basó la exitosa película “Blattaria”, que ha suscitado polémicas que han hecho más atractiva la cinta, manifestó que “Mi novela se publicó en el año 2015 y habla de la violencia en el contexto de la familia y que es el reverso de lo que predomina hoy en la sociedad y que en este caso se refiere a la violencia de la mujer hacia el esposo y los hijos en el seno familiar y adaptada la novela al cine ha causado mucha polémica. Quise hacer una historia, criticando algunos aspectos sociales pero fomentando la reflexión desde esa postura”

Amely Duvauchelle (Madrid, España) es de la familia Duvauchelle, que formó el famoso grupo musical Los 4 de Chile. “Volver a mi patria otra vez, ya que he estado 14 años viviendo en España, ha sido muy emocionante porque además aquí me he encontrado con poetas de varios países. He presentado mi libro Al Borde del Olimpo, una novela de mitología griega que ganó un premio en España y he estado recitando algunos poemas para los curicanos”.