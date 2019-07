Parquímetros tiene millonaria deuda con el municipio curicano

Acciones. Departamento Jurídico informó posibilidad de poner término anticipado a contrato con la empresa Epark.

Curicó. En un concejo municipal extraordinario efectuado la mañana de ayer, el departamento Jurídico de la Municipalidad de esta comuna expuso el caso de la empresa de parquímetros Epark, la cual le adeuda alrededor de 130 millones de pesos al municipio, por lo cual la instancia informó la idea de terminar anticipadamente el contrato con la firma. La directora del departamento Jurídico de la Municipalidad, Carolina Bustos, afirmó que la medida que se piensa aplicar obedece al “incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la empresa, la que ha sido requerida en diferentes oportunidades desde febrero en primer lugar y después en distintas oportunidades por la unidad técnica que es la dirección de Tránsito”. La profesional recordó que el contrato une a ambas partes por cuatros años y que estamos ante faltas muy graves. “Ellos tienen que informar mensualmente del cumplimiento de sus obligaciones laborales con los trabajadores, que en este caso son alrededor de 50 personas. Deben enviar planillas que comprueben el pago de las cotizaciones de manera oportuna y completa, lo que no se ha hecho de enero”, aclaró. Carolina Bustos agregó que tampoco ha pagado lo que le corresponde al municipio por el concepto de la concesión del servicio. “Son 32 millones de pesos al mes y eso no ha ocurrido de abril”, precisó.

NEGOCIACIONES

El decreto para terminar el contrato debería estar listo en las próximas horas y la empresa debería dejar de prestar el servicio mañana 31 del presente mes. Sin embargo, está realizando gestiones de última hora para no perder la concesión de los parquímetros en Curicó. Tomando en cuenta la gravedad de la situación, el representante de Epark en la ciudad llegó junto a un grupo de unos cinco trabajadores al municipio y se reunió con el administrador municipal, David Muñoz, quien los recibió en su despacho. No se descarta que haya un acuerdo de último minuto, aunque en todo caso de terminar el contrato, la Municipalidad haría valer una garantía que cubriría lo adeudado al municipio. Los que quedarían en el aire son los cerca de 50 trabajadores, quienes no necesariamente deben ser contratados por la nueva empresa que llegue. Habrá que esperar qué pasa en las próximas horas en este conflicto que se arrastraba hace varios meses.

TRABAJADORES

El secretario del sindicato de parquímetros, Sergio Otárola, dijo que “siempre tenemos el apoyo de la Municipalidad. Pero nosotros estamos en jaque porque vamos a ver qué decisión va a tomar nuestro jefe. Estamos mal como trabajadores porque no sabemos qué va a pasar, ya que la muni no nos puede tomar, sino que tiene que hacerlo con otra empresa. El dirigente aclaró que el que falló en este caso fue el representante de la empresa. “Disculpando a nuestro jefe con todo respeto, fue él quien no cumplió con unos pagos”, apuntó.