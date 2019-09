Operativo de la Óptica Popular de Molina atendió a cientos de personas

Beneficio. Usuarios de todos los rincones de la comuna aprovecharon la oportunidad de adquirir anteojos a bajo costo.

Mejorar su salud y ahorrar de cara a las festividades patrias es lo que pudieron hacer alrededor de doscientos vecinos de Molina que acudieron al operativo especial que montó la Óptica Popular del municipio.

En las dependencias ubicadas en Yerbas Buenas 1563 se desarrolló desde temprano la jornada en donde un equipo oftalmológico quedó a disposición de todos los que necesitan anteojos, pero carecen de los recursos necesarios para acceder a ellos.

Fue así como, pagando desde 15.900 pesos y tras una breve espera, los pacientes iban siendo revisados para definir la gradación de sus lentes y luego elegir el tipo de marco que más les acomodara. Inclusive, personas en situación de discapacidad pudieron llevar a cabo el trámite.

“Una de nuestras principales preocupaciones como administración es garantizar el acceso de los adultos mayores a la salud y es por eso que implementamos la Óptica y Farmacia Popular Ignacio Peredo Ramírez, poniendo el foco tanto en los medicamentos de carácter crónico como en una necesidad tan sentida como los anteojos. No queremos que el factor económico sea impedimento para nadie al momento de adquirirlos”, planteó la alcaldesa local, Priscilla Castillo.

IMPORTANTE AHORRO

Habitantes de todos los rincones de la turística comuna se acercaron hasta el céntrico lugar, tal como fue el caso de Marta Zapata, vecina de la población Diego Portales, quien destacó la rapidez con que avanzó la fila. “Me atendieron súper bien y me quedó todo claro. Es harto lo que uno se ahorra, porque en Curicó me salió 45 mil pesos la pura consulta particular y aquí pagué solo 15.900 pesos”, afirmó.

Desde la localidad de Entre Ríos, Rosa Puebla calificó este beneficio como algo “maravilloso y uno economiza tanto, porque en una óptica, los lentes más baratos me costaban 130 mil pesos y ahora hasta puede que me reembolsen de Fonasa”. De igual manera, señaló que “pese a haber tanta gente, avanza todo súper rápido y el trámite no fue largo. Las niñas atienden de maravilla, son bien amables y cordiales”.

Para los interesados, la Óptica Popular atiende de lunes a viernes, desde 10:00 a 13:00 horas.