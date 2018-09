“Nunca hemos tenido productos en mal estado”

Robinson Saavedra. Se refirió a las declaraciones realizadas por la seremi de Salud del Maule.

CURICÓ. Haciendo uso de su derecho a réplica, la administración del local, ubicado en calle Peña 855, busca aclarar algunos puntos contenidos en la nota publicada el 11 de septiembre pasado titulada “decomisan 200 kilos de carne en mal estado”.

Los recurrentes no comparten esa información y en un escrito entregado a nuestro medio señalan “que nunca se trató de carne descompuesta ni en mal estado, sino que de carne que se encontraba congelada, en sus envases sellados y dispuesta para su devolución por encontrarse vencida”. Además, criticaron una fotografía al extremo derecho superior con la lectura “seremi de Salud calificó de grave tener carne en mal estado”.

La molestia radica en que la fotografía muestra “una imagen del interior de nuestra carnicería en la que se aprecian cortes de carne fresca en colgadores, la que nunca ha sido cuestionada”. Si bien, nuestro diario no tuvo la intención de dañar la imagen del recinto, admite que pudo confundir al lector.

Hace algunos días, visitamos el local y pudimos comprobar que la carne decomisada estaba en una cámara especial donde se dejan los productos que, por ejemplo, serán devueltos a los proveedores. El día de la fiscalización, la máquina estaba funcionando a 18 grados bajo cero y se trataba de pernil mano y pierna de cerdo, productos que nunca estuvieron a la venta a público. Por tal motivo, esperan que el sumario sanitario que fue decretado tome en cuenta sus descargos y que al final todo el asunto no quede más que en lamentable episodio dentro de los más de 70 años de existencia de este negocio familiar.

SEREMI

El administrador de la carnicería, Robinson Saavedra, lamentó las declaraciones realizadas por la seremi de Salud, Marlenne Durán, quien calificó de grave la situación, pues dijo que los vendedores las podían confundir (información que recogieron los medios presentes en terreno y otros que la entrevistaron telefónicamente y en vivo). Sin embargo, la autoridad sanitaria aclaró posteriormente sus dichos en Talca, bajándole el perfil al asunto. Los recurrentes solicitaron reproducir esas declaraciones a las que tuvieron acceso.

“La carnicería cumple con toda la normativa, nosotros le revisamos las vitrinas, estaban impecables, las cámaras de frío, estaba todo muy bien, por eso a ellos se les permitió seguir funcionando sin ningún problema porque efectivamente cumplían con toda la normativa… esa carne ellos la tenían dentro de la cámara de frío, la carne no estaba descompuesta, la carne no estaba con mal olor porque estaba congelada dentro de las cámaras, el problema era que no estaba rotulada, cuando la carne se vence debe tener una rotulación y estar como apartada indicando que va a ser luego cambiada… era lo único que no tenían, por eso nosotros procedimos a desnaturalizarla en el minuto y luego se retira… ahora la carnicería en general cumplía con toda la normativa. Era un problema puntual de la carne que estaba vencida que estaba ahí y que fue retirada y no hay mayor riesgo para la salud con respecto a esa carnicería”, fue parte de sus declaraciones.