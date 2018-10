“Nosotros pensamos descentralizar el partido”

En campaña. Según el diputado por el distrito 15, se espera que al menos unos 10 mil militantes expresen su voto, en una competencia que a su juicio será “muy reñida”.

Curicó. Haciendo un espacio a sus actividades de campaña, el diputado Javier Macaya visitó diario La Prensa, profundizando respecto a su candidatura a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI), instancia donde el 2 de diciembre disputará dicho cargo con la senadora, Jacqueline van Rysselberghe. Según Macaya, se espera que al menos unos 10 mil militantes expresen su voto, en una competencia que a su juicio será “muy reñida”. A la fecha, asegura haber recorrido gran parte del país, reuniéndose con cientos de personas, a quienes les ha dado a conocer sus propuestas a desarrollar en el caso de asumir aquel desafío. “Más allá de estar enfrentados a un proceso eleccionario, lo que debe primar es la unidad. Creemos que podemos representar eso, lo colectivo, la unidad. Somos los que hemos levantado más apoyo a nivel de parlamentarios, el 70% de ellos están con nosotros. Mayoritariamente los concejales, los consejeros regionales, muchos alcaldes también, como Virginia Reginato, como Joaquín Lavín, figuras que son relevantes. Estamos contentos con el apoyo que hemos recibido, pero por sobre todo, porque vemos que el próximo 2 de diciembre está en juego que nuestro proyecto, que llegó a ser el partido político más influyente, más gran de Chile, tenga un nuevo impulso mirando hacia el futuro”, dijo.

¿Cuáles son tus aspiraciones en el caso de ser electo presidente de la UDI?

“La UDI puede encontrar en sus principios fundamentales y en sus valores del pasado, como el trabajo en el mundo popular, la mística que tenía la UDI en los debates públicos y en la influencia que tenía en el parlamento, era un sello inconfundible. Nosotros queremos que a partir de ahí, considerando esos principios fundacionales, la libertad, la inspiración cristiana, el trabajo en el mundo popular, la UDI los puede proyectar hacia delante, pensando que en el siglo XXI los partidos políticos que no se renuevan, que no son capaces de mirar al futuro, están condenados a caer en cierta intrascendencia. No queremos que a la UDI le pase eso. Por eso, no cometiendo los errores de elecciones anteriores, donde esto se polarizó diciendo que había una disputa generacional, que se iba a jubilar a quienes tenían más experiencia, que habían fundado el partido, nosotros estamos haciéndolo con ellos. Estamos incluyendo a gente como el mismo senador Juan Antonio Coloma, el diputado Patricio Melero, el senador Iván Moreira, gente que es del ADN fundacional del partido, pero que han entendido que es importante generar un nuevo impulso a través de las nuevas generaciones, que estamos encabezando este proyecto, conmigo como presidente del partido y con Juan Antonio Coloma Álamos como secretario general”.

DIFERENCIAS

Quizás para los que son militantes, hay mayor claridad respecto a las diferencias que existen entre su candidatura y la de Jacqueline van Rysselberghe. Pero para los que no somos militantes. ¿Cuáles son esas diferencias que usted podría plantear?

“Como somos militantes del mismo partido no tenemos tantas diferencias fundamentales, ideológicas. Yo creo que hay diferencias de estilo. Nosotros hemos entendido que los liderazgos en los partidos políticos en el actual siglo, y también en cualquier organización social o empresarial son liderazgos más horizontales. Entienden que hoy tu puedes ser interpelado por redes sociales y que un trabajador, aunque sea el último de tu estamento, tiene derecho a voz, tiene derecho a participar en las decisiones. Nosotros creemos que en cierta medida, han habido toma de decisiones medias individuales, poco conversadas, poco colectivas. Creemos que con un liderazgo más horizontal, más colectivo se puede hacer un partido político más moderno. Te pongo un ejemplo, la visita a Jair Bolsonaro”.

Precisamente le iba a consultar al respecto.

“Esa visita (encabezada por Jacqueline van Rysselberghe) al candidato presidencial de Brasil, se hizo sin consulta a las bases del partido. Este es un tema que generó un impacto político en nuestro partido y a nivel nacional. Son decisiones que a nosotros nos gustaría que fueran mucho más conversadas. Y eso tiene que ver con todo el ámbito de actuación de un partido. Por ejemplo cuando un partido elige sus candidatos, por ejemplo a alcaldes a concejales tienen que ser decisiones que no tienen que ser tomadas desde Santiago. Yo soy diputado de la Región de O’Higgins y una de las cosas que más molesta es que desde Santiago se impongan los candidatos, se impongan decisiones. Nosotros pensamos descentralizar el partido, somos regionalistas en ese sentido. Creemos en la autonomía de las regiones para entender que es lo mejor para ellos y definir cuales son sus liderazgos. Se necesita menos individualismo y más trabajo en equipo. Lo otro tiene que ver con una renovación generacional, pero respetando a nuestros fundadores. Lo dijo el senador (Juan Antonio) Coloma con la amalgama entre experiencia y juventud. Hay que ser capaces de entender que tenemos nuevos liderazgos y ponerlos al servicio del futuro de nuestro partido”.

TIEMPOS MEJORES

¿Qué le ha parecido a la fecha este segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera?

“Uno no tiene que ser autocomplaciente, siempre tiene que aspirar a más. El Gobierno llegó con una premisa de tiempos mejores y yo creo que los tiempos mejores poco a poco están llegando. Se ha demostrado un estilo de gestión diferente, pero obviamente acá hay una realidad que uno tiene que considerar, que es un parlamento con minoría, lo que significa que la gran mayoría de las reformas tienen que ser consensuadas y muchas veces son obstaculizadas por parte de la oposición, es cosa de ver lo que sucedió esta semana con el proyecto de ley “Aula Segura”, para entender un poco el comportamiento de una oposición que se olvida que si al Gobierno le va bien, a Chile es a quien le va bien. Yo creo que el Gobierno tiene que asumir más riesgos, en reformas como la Tributaria, la Previsional, sacarlas adelante luego, incluso asumir el riesgo de perder ganando. A qué me refiero con eso, eventualmente tú puedes perder una votación en el Congreso, pero Chile se va dar cuenta de aquello. Si la oposición termina obstaculizando, aprovechando su mayoría en el parlamento, para no sacar adelante las reformas, yo tengo la impresión de que Chile les va a pasar la cuenta. Nosotros no debemos tener miedo en seguir nuestro programa de Gobierno, al Presidente Piñera lo eligieron por una agenda particular en una serie de materias, por lo que debemos ser capaces de sacar esa agenda con absoluta claridad y convicción”.