Curicó. Apelando a la autonomía que detenta la agrupación que encabeza a nivel local, la presidenta de Fenats Curicó, Karina Valenzuela Veas, aseveró que no les corresponde “entrometerse” en las decisiones que tomen los “Gobiernos de turno” respecto a los cambios que decidan realizar, por ejemplo, en la testera de hospitales. Cabe recordar que durante la presente semana se conoció a nivel público que el Servicio de Salud del Maule (SSM) notificó al médico, Jorge Canteros, que no continuará cumpliendo el rol como director del Hospital San Juan de Dios de Curicó, debiendo dejar dicho cargo a fines del presente mes. “Nosotros no nos entrometemos cuando los Gobiernos deciden cambiar a sus directores. Todos los gobiernos cumplen su período, y viene otro gobierno diferente y cambia todos sus ejecutivos, por lo tanto para nosotros no es novedad que cambien a un director o no”, dijo a VLN Radio.

En tal contexto, Karina Valenzuela reconoció que el verdadero interés pasa por saber “qué director va a quedar en nuestro establecimiento”, recordando la situación por la que pasa la salud en Curicó. “Usted sabe que nosotros estamos en crisis como hospital, me refiero a la salud curicana. Somos distintos a lo que pasa a nivel país, no hay que olvidar que no hay clínica, entonces dónde llegan los pacientes, al hospital y los consultorios, por lo tanto, para nosotros es importante quién va a quedar en el cargo, dado todo este cambio de estructura, de orgánica”, acotó.

CARACTERÍSTICAS

Respecto a quien tome el sillón que hasta fin de mes ocupará Jorge Canteros, la dirigenta indicó que se requiere de alguien “proactivo, muy empático tanto con los trabajadores como la comunidad, una persona que pueda dirigir y administrar bien sus dineros, me refiero a la glosa presupuestaria”, dijo.

Por último, también tuvo palabras para referirse a los dichos que a título personal emitió la gobernadora, Macarena Pons, quien “alabó” la gestión llevada a cabo por Jorge Canteros. Según Valenzuela, le llama la atención tal postura, más aún cuando la primera autoridad provincial ha sido testigo de los problemas a la hora de entregar atención que ha experimentando el servicio de urgencia del hospital curicano, dando paso a una serie de medidas para mitigar dicha situación. “Una representante de Gobierno con sus asesores tienen que alinearse. Me parece sorprendente que ella hable de un excelente gestor, dado que ella conoce el colapso del servicio de emergencia”, subrayó.