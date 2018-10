Formuló llamado a ministros para solucionar dicho escenario. “Cuando aumentan los precios de los combustibles, se encarecen todas las cosas, y al final la cuenta la paga doña Juanita y sus hijos”, acotó.

Curicó. Tras la séptima semana consecutiva con el precio de los combustibles al alza, el presidente de la Confe-deración Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, formuló un llamado a los ministros, tanto de Hacienda y Economía, a poder “resolver” dicho escenario, más aún considerando que los más perjudicados con tal realidad, son las “familias más vulnerables”. “Así como no aceptamos que siga aumentando la delincuencia, los robos, el terrorismo, no podemos seguir aceptando esta política de los combustibles, que no la entiende nadie”, indicó Pérez en Curicó a radio Coope-rativa, haciendo además alusión al rol que cumple la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, recalcando “no entender” el método que utilizan para fijar el valor de los combustibles. Por lo mismo, a su juicio, los ministros de Hacienda y Economía deberían contactarse con la CNTC a fin de “en conjunto” poder resolver aquel tema, que calificó de “grave”. “Cuando aumentan los precios de los combustibles, se encarecen todas las cosas, y al final la cuenta la paga doña Juanita y sus hijos”, acotó.

BASES

Como presidente de la CNTC, Sergio Pérez, indicó que a la fecha ha sostenido una serie de reuniones con diversas autoridades de Gobierno, en las que aseguró haber recibido el “compromiso” de que se trabajará para solucionar el actual escenario. “En vez de hablar mucho tenemos que ocuparnos de la gravedad de este problema, la invitación está hecha, nosotros estamos disponibles, pero esto no puede continuar”, dijo. De no prosperar tales gestiones, los próximos pasos a dar dependerán de lo que indiquen las “bases” del gremio que encabeza, el cual el día 26 del presente mes sostendrá un consultivo en la ciudad de Puerto Montt, sin descartar acciones “más extremas” como movilizaciones. “Si las bases de los asociados dicen que tenemos que movilizarnos, nos vamos a movilizar, que no quepa duda”, dijo. “Yo hago un llamado a todos los camioneros a que nos mantengamos unidos, atentos, que la dirigencia de esta confederación va a hacer lo que tiene que hacer en este momento”, acotó.