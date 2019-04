Murió paciente que perdió “parte íntima” en operación

A la justicia. La familia y la Fundación “Justicia por Amor” analizan las acciones legales contra quienes resulten responsables del hecho.

Curicó. Se trata de Víctor Reyes Verdugo, de 55 años, cuya familia denunció el caso a diario La Prensa a fines de enero pasado. En la oportunidad, su hija reclamó que su padre perdió su aparato reproductor porque, a su juicio, el urólogo tratante del hospital de la ciudad nunca lo derivó a un oncólogo y que lo operó en unas cinco ocasiones, sin éxito. “Confiamos en el doctor y le pregunté si mi papá tenía que hacer una radio o quimioterapia. Me dijo que no, que no era necesario porque el tumor estaba fuera del cuerpo. Me dijo que no tenía peligro de muerte”, señaló Johanna Reyes Baeza, quien recordó que su padre comenzó a atenderse en el recinto asistencial en marzo del año pasado. Lamentablemente, el diagnóstico del médico fue equivocado, pues hace dos semanas que el paciente, del sector Buena Unión de Molina, perdió la vida debido a que el cáncer se ramificó por completo. En conversación con nuestro medio, Johanna contó que “nuestro abogado ya está preparando la demanda contra los que resulten responsables por la muerte de mi padre”, acotó. El deceso del hombre se produjo por un paro cardíaco el jueves 21 de marzo pasado, a las 17:30 horas, en su casa. Su hija recordó que “el lunes 18 le dieron la hospitalización domiciliaria y alcanzó a durar tres días”.

“TREMENDA FALTA”

Diario La Prensa tuvo acceso a la auditoría clínica realizada por el doctor Ricardo Telgie donde se indica que “creo que la conducta terapéutica en mayo 2018, debió haber sido tomada en conjunto con el equipo de urólogos del establecimiento y/o la opinión del comité oncológico regional, quien consideraría todas las opciones regionalmente disponibles”. La presidenta de la Fundación “Justicia por Amor”, Erika Adasme, precisó que acá estamos, a su juicio, ante una evidente negligencia médica. “Nos llegó el informe interno que se hizo en el hospital y efectivamente se le tipifica al médico que hubo una tremenda falta porque no se derivó a oncólogo ni tampoco se tomó una decisión en conjunto con todos los médicos, sino que se tomó una decisión personal”, indicó. Según la dirigente ,el doctor no tomó en cuenta los protocolos que están descritos para este tipo de casos. “Hoy tenemos a un caballero de 55 años fallecido, producto de una mala práctica de un médico curicano. Estamos apoyando a la familia en la parte legal y emocional, desde el comienzo y la verdad las acciones legales ya están en manos de los abogados”, sostuvo. Adasme lamentó que el paciente dejara de existir en forma deplorable. “Murió en su casa y en malas condiciones. No murió con una herida, sino con hoyos, porque no se le hicieron los procedimientos adecuados”, acotó.