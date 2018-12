Municipio se reunió con dirigentes patrocinadores de la Feria de las Pulgas

Objetivo. Explicar el funcionamiento del reglamento que se aprobó en el concejo municipal.

CURICÓ. El director de desarrollo comunitario de la Municipalidad de Curicó, Marco León, junto al encargado de la Corporación de Fomento Productivo, Carlos Díaz, las asistentes sociales Claudia Díaz y María Inés Espinoza, sostuvieron una importante reunión con dirigentes patrocinadores de la Feria de las Pulgas, con el fin de explicarles el funcionamiento del reglamento que regirá en el sector comercial.

En la oportunidad, Marco León fue claro en mencionar que el reglamento viene adosado a un decreto municipal, el cual regirá al sector de la Feria de las Pulgas y permitirá ordenar el lugar. Asimismo, se explicó el método de trabajo y el programa para las próximas semanas. En este sentido, uno de los representantes de la feria, Marcelo Huinchileo, presidente de la junta de vecinos Prosperidad Centro, destacó la reunión, ya que les sirvió para informarse sobre el futuro. “Fue muy provechosa esta reunión, porque nos ha servido para interiorizarnos en el ordenamiento de todo lo que se está haciendo con los feriantes de las pulgas, ha sido un trabajo bueno para nosotros y también de parte de la alcaldía y el personal municipal, que está realmente preocupado de poder salir adelante con un orden y un reglamento. Hay muchas cosas que se han especulado, se han dicho cosas que no son reales y eso me gustaría aclararlo ahora. Nosotros como directiva estamos haciendo un ordenamiento para que la gente pueda trabajar con seguridad, no queremos echar a nadie, solo queremos hacer un orden, buscar un espacio real y que puedan instalarse en el lugar que corresponde”, comentó.

CRONOGRAMA

Por su parte, Marco León se refirió a la cita, destacándola de forma positiva. “Esta reunión pretende ser un cronograma de las diferentes actividades que tenemos que desarrollar aquí en la feria de las pulgas, eso significa el ordenamiento, el rayado del suelo para asignar los puestos como corresponde, de las fiscalizaciones, del reglamento que fue aprobado y decretado hace poco por el concejo municipal. Además, este reglamento fue trabajado con cada una de las juntas de vecinos y club deportivo, donde hoy estamos dando pinceladas de lo que vamos hacer en el 2019. Hasta marzo ya tenemos programado las acciones que vamos a hacer y que obedecen a cumplir con el reglamento, a ordenar la feria y a difundir de cómo se va a desarrollar la feria. Queremos que la feria siga prestando la utilidad que ha entregado, pero claramente se tiene que ordenar”, comentó.

Finalmente, se espera que de aquí a unas semanas más comience a funcionar el orden, de acuerdo a lo que establece el reglamento de uso de bienes municipales y nacionales de uso público en feria de las pulgas. Las acciones forman parte de los acuerdos adoptados en la mesa de trabajo de la “Feria de las Pulgas”.