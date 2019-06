Municipio homenajeó al comercio curicano

Reconocimientos. En el marco del Día Nacional del Comercio, la Municipalidad de Curicó destacó a los empresarios y trabajadores del comercio local.

Curicó. En el auditórium de la Corporación Cultural, se llevó a cabo una significativa ceremonia donde se destacó y agradeció el trabajo que realizan los comerciantes de la comuna día a día.

En la actividad estuvieron presentes el concejal Javier Ahumada, quien representó al alcalde Javier Muñoz, asimismo, fueron parte de la ceremonia los concejales: Sonia Maturana, Mario Undurraga, Leoncio Saavedra, Raimundo Canquil, Jaime Canales y Sebastián Maturana. Además, los representantes de las distintas organizaciones del comercio tales como: Agreco, Cámara de Comercio, Felicur y Mercado Municipal.

En la oportunidad, fueron destacados los miembros de cada organización por su dedicación y trabajo durante tantos años en el comercio local. En este sentido, el concejal Javier Ahumada, resaltó de forma muy positiva este encuentro, ya que permite reconocer a las personas por su trayectoria local.

“Nosotros con mucho orgullo como concejo municipal y a través del alcalde Javier Muñoz, reconocimos en conjunto con los gremios del comercio a varios comerciantes destacados que por su esfuerzo, su entrega, vocación de servicio de entregar el día a día a los curicanos y por el progreso de los curicanos, nos concentramos en esto. También hacer un llamado a que prefiramos el producto local, ya que ellos han construido la historia de Curicó. Nos sentimos muy orgullosos de haber conmemorado este día y como concejo municipal seguiremos apoyando el día a día del comercio curicano”, dijo.

DESTACADOS

Durante la actividad se distinguieron a diversas personas del ámbito comercial. De Agreco a Silvia Aliaga Gallardo, más conocida como “La Chepita” y Elizabeth Rozas González. De la Cámara de Comercio, Ángel Domper Pons y Oscar Raúl Duarte Cabrera. Por parte del Mercado Municipal el distinguido fue Jorge Guerra. Asimismo, la Feria Libre de Curicó (Felicur) destacó a Juan Herrera y a María Sepúlveda Ramírez.

MÁS DE 60 AÑOS DE TRABAJO

Uno de los destacados fue Ángel Domper, quien lleva 68 años trabajando de forma ininterrumpida en la Casa Franco. “Me emocioné mucho, a mi edad no lo esperaba, los felicito realmente, tanto a la Cámara de Comercio como a la Municipalidad por todo esto. La pasé muy bien”, comentó.

SUPERMERCADO “LA CHEPITA”

Silvia Aliaga Gallardo, más conocida por su local “La Chepita”, ubicada en avda. Balmaceda también fue destacada. Ella dice que han sido contados los días donde ha tenido que cerrar durante 56 años de trabajo.

“Estoy emocionada entera, me he sentido muy feliz, nunca lo habría pensado. Hace 56 años que estoy trabajando con mi local. Este trabajo ha sido muy bueno, para mí no hay mejor trabajo que el mío y lo voy a seguir no sé hasta cuándo”, dijo orgullosa.

FELICUR

La Feria Libre de Curicó también decidió destacar a una de sus trabajadoras en conjunto con el municipio. En este contexto, María Sepúlveda agradeció su premio y se mostró sorprendida con el homenaje. “Estoy emocionada, nunca me esperé esto, le doy las gracias a todos quienes organizan esto, con esto como que uno crece. Llevo 18 años trabajando en la Felicur, todo ha sido muy bueno, mi gerente, todos los accionistas son muy buenas personas, he recibido harto apoyo en todo sentido de ellos”, aseguró.

CARNES GUERRA

El trabajador destacado de Mercado Municipal fue Jorge Guerra, quien se ha desempeñado por años en el recinto municipal con su tradicional carnicería ‘Carnes Guerra’. “La verdad que entre feliz y emocionado, porque no me lo imaginaba y creo no merecerlo, pero si ellos creen que sí, feliz. 45 años trabajando en el mercado municipal, recordando un poco a mi padre que empezó en el mismo negocio que yo”, finalizó.