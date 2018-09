Municipio hace evaluación positiva del Simulacro de Erupción Volcánica

En Los Queñes y Los Maquis. La actividad preventiva contó con la participación de funcionarios municipales, liderados por el alcalde Carlos Vergara Zerega, fuerzas militares, policiales y de la Onemi, entre otros.

ROMERAL. Fueron más de 200 habitantes los que participaron de la actividad preventiva que se desarrolló este jueves 6 de septiembre en las localidades precordilleranas de la comuna de Romeral, evento que tiene por objetivo enseñar a los habitantes de la zona a reaccionar ante la erupción del complejo volcánico Planchón Peteroa, el que se encuentra a 32 km aproximados de la localidad de Los Queñes, y que es calificado actualmente como el octavo más peligroso del país.

Previo a este ejercicio de evacuación, que duró una hora en la práctica, tanto personal de la Oficina de Emergencias del municipio en conjunto con funcionarios de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, Onemi, realizó un catastro de los habitantes existentes en los sectores, se capacitó a la población en las medidas y lugares de reunión a los que debían dirigirse, se repartió información y se entregó una mochila con un kit de emergencias por familia.

ALCALDE

Respecto al desarrollo y resultado de la actividad, el alcalde Carlos Vergara Zerega manifestó que “el balance es más que positivo. Como lo decía el director regional de Onemi hace un momento, Carlos Bernales, quien encontró que salió todo muy bien y fue muy bueno. La comunidad realmente se comprometió con este simulacro. De partida la Oficina de Emergencias de Romeral, que Carlos Ramos estaba encargado de ella, hizo un muy buen trabajo con su equipo junto con la Onemi para poder hoy día tener un muy buen resultado. Cuando se trabaja en la prevención, cuando se trabaja en el autocuidado vemos los resultados que tuvimos hoy día, donde con más de 200 personas todo resultó de manera ordenada, en los tiempos requeridos. Además funcionó el mensaje de texto y alarma telefónica a las personas de la zona informando que se estaba realizando un simulacro”.

Para el adecuado desarrollo del simulacro, participó personal de Onemi, Sernageomin, Carabineros (incluyendo motorizados, GOPE y aeropolicial), PDI, Ejército, Conaf, CEC, Bomberos, Salud y Educación de la comuna y funcionarios municipales, entre otros, así como el intendente Pablo Milad, la gobernadora provincial Macarena Pons, y el director nacional de la Onemi Ricardo Toro.

Implementación de Apoyo para Emergencias

Una de las conclusiones que se sacaron de este Simulacro fue que en Romeral existan otros elementos para una emergencia real, los cuales serían de ayuda a la comunidad que habita en los sectores involucrados.

En palabras de Carlos Vergara, hay que “ver la posibilidad de un proyecto de dotación de un panel fotovoltaico para que la ‘sirena’ de Bomberos de Los Queñes no tenga complicaciones cuando no haya energía eléctrica. Sabemos que hoy funcionó bien porque había la energía correspondiente, pero cuando hay emergencias, o cuando cae nieve y cuando hay temporales, muchas veces la energía no está. Por eso es muy importante lo que manifestó el Intendente de dotar a Bomberos de una sirena con energía fotovoltaica”, dijo.

Asimismo, el Alcalde agregó que “actualmente contamos con una ambulancia 4×4 en Los Queñes dotada por el Gobierno Regional y queremos dotar de otro vehículo de emergencia municipal que tenga todos los elementos para poder llegar a los lugares más alejados, como lo son el sector de Los Maquis y en Los Queñes. Y por supuesto, en nuestra gran cordillera que tenemos hasta el Paso Internacional”.

Finalmente, sobre este tema, la máxima autoridad comunal relató a los medios de comunicación presentes que “estamos trabajando con la Unidad de Proyectos del municipio, y también con la Onemi, para poder determinar y postular al Gobierno Regional la implementación de alarmas sonoras en los sectores donde habita gente, así como a lo largo del camino hasta el Paso Internacional. Es muy necesario. Hoy día las personas ya saben donde dirigirse cuando está ocurriendo algo, pero para nosotros es muy importante contar con estas alarmas en toda la cordillera porque en cualquier momento puede ocurrir algo -esperamos que no suceda nada-, pero debemos estar preparados para cualquier eventualidad”, concluyó.

La opinión de los habitantes

Como se dijo, la participación de la comunidad fue muy importante por el compromiso que tuvo en la realización del Simulacro.

Referente a este ejercicio de emergencia, la queñina Norma dijo que “estoy super agradecida de que nos informen y nos tengan al día de todo lo que sucede y uno saber donde uno puede acudir”.

En tanto, para Eugenio, administrador de un conocido camping ubicado en el sector de Las Jaulas (a 4km de Los Queñes), manifestó que “es importante para que la gente cree conciencia de las cosas que pueden venir a posterior. Esto es algo que ayuda mucho a como organizarse con la gente. Es primera vez del tiempo que yo llevo acá viviendo que me encuentro con un simulacro. En realidad es algo que espero que no se le olvide a la gente. Que lo mantenga en la retina”.

Finalmente, la directora del Jardín Infantil Los Palomos ubicado en Los Queñes dijo que “es muy importante porque ellos ahora están participando junto a sus familias. Es importante que ellos estén preparados, tengan los kit de emergencias y sepan como actuar, porque nosotros en el Jardín realizamos 3 simulacros anuales y ellos saben como actuar frente a una emergencia dentro del jardín. Es muy importante que se hagan estos procedimientos, más en esta zona donde tenemos el volcán muy cerca”, argumentó.