Municipio curicano interpondrá acciones legales por quemas en la precordillera

Vecinos afectados solicitaron apoyo al alcalde Javier Muñoz. El jefe comunal visitó el lugar y a través del departamento Jurídico se iniciarán las acciones legales.

CURICÓ. Cansados de la cantidad de humo emanado de las quemas controladas autorizadas por Conaf a la forestal Arauco, vecinos del sector Bajo La Cuesta de Upeo, golpearon puertas para pedir ayuda. Acompañados por el alcalde Javier Muñoz, acordaron interponer acciones legales para evitar que las quemas sigan ocurriendo.

El jefe comunal visitó la precordillera y recibió en terreno el clamor de los vecinos que pedían ayuda por el intenso humo que afectaba al sector. Se determinó el cierre del internado de Potrero Grande para enviar a los niños a sus casas y que no se vean más afectados.

De acuerdo al marco regulatorio de Conaf, las quemas controladas son autorizadas en un periodo de tiempo determinado. La empresa Arauco había informado esta quema. Sin embargo, la autorización considera que se realice aún cuando la comuna está en alerta sanitaria ambiental.

Así lo señaló el alcalde Javier Muñoz, quien dijo que Conaf no debería autorizar esta práctica a una empresa sobre todo cuando la ciudad está en alerta sanitaria, siendo que a los particulares se les exige no encender estufa en periodo de emergencia ambiental.

María Inés Hernández, presidenta de la junta de vecinos sector Bajo La Cuesta de Potrero Grande, dijo que ha sido lamentable la situación. “No podemos hablar, resfriadas por el humo, hemos estado pésimo. Estamos agradecidos que nos han abierto las puertas y agradecidos del señor alcalde también”.

Por su parte, Estela Olave, vecina del sector Bajo la Cuesta, dijo que la población entera se ha visto afectada, incluso los animales. “El humo afecta las vías respiratorias, náuseas, dolores de cabeza, ha sido bien traumático el tema del humo de estas quemas autorizadas que para los tiempos no están acorde. Se supone que estamos cuidando el medioambiente pero allá no es así. Si vuelve a bajar el humo a nuestras casas nosotros vamos a tomarnos la carretera, vamos a llamar la atención porque no puede seguir ocurriendo, somos personas, seres humanos, no porque ellos sean una empresa grande pueden hacer lo que se les antoje”.

RECURSO

Respecto de las acciones legales, Carolina Bustos, directora del departamento Jurídico de la Municipalidad de Curicó, manifestó que se analizó la situación junto al alcalde quien instruyó que se realizaran acciones judiciales para proteger los derechos de los vecinos.

Bustos visitó junto a los vecinos el Ministerio Público y plantearon el tema al fiscal Miguel Gajardo. Posterior a esto, acordaron interponer dentro del más breve plazo un recurso de protección.

“La empresa dio un aviso de quema del 17 de mayo al 30 del mismo mes y ya desde los primeros días, los problemas fueron tan intensos que los niños no pudieron seguir asistiendo al colegio, los adultos mayores se vieron especialmente afectados y a esto se suman las condiciones de temperatura que estamos viviendo, entonces efectivamente hay una preocupación y estamos estudiando el caso para ver de qué manera podemos apoyarlos de la mejor forma”, dijo.

La directora del departamento Jurídico dijo que si bien es cierto, existe un aviso de quema controlada y se realiza dentro del periodo permitido por Conaf, también es cierto que la empresa debería abstenerse de usar el fuego y paralizar la quema si se presentan condiciones como que la columna de humo se proyecta a los poblados, carretera u otros espacios.

“Las condiciones geográficas del lugar hacen necesario que a pesar de existir un aviso de la quema se consideren todas las situaciones y circunstancias y detenerlas si está perjudicando a la población, efectivamente vamos a ver la mejor forma de ayudarlos desde el ámbito jurídico y judicial”, agregó.