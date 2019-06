Municipalidad fomenta estilos de vida saludable y actividad física

En el gimnasio Abraham Milad. Actividad comunitaria congregó a un número importante de beneficiados que accedieron a diversos servicios, entre ellos, podología y evaluación nutricional.

Curicó. Con un masivo de zumba, el Programa Familia de la Municipalidad inició, en el gimnasio Abraham Milad, una actividad comunitaria que busca fomentar los estilos de vida saludable y la actividad física. El programa que brinda acompañamiento integral a las familias en condición de pobreza extrema y vulnerabilidad, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el bienestar de ellos, mediante el acompañamiento integral psicosocial y psicolaboral que desarrolla un equipo de profesionales del municipio. La directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Pilar Contardo, comentó que la actividad ha resultado todo un éxito porque asistió un número importante de personas de diversas edades, quienes pudieron acceder a una atención integral a través de los servicios que se hicieron partícipes, entre ellos, el Instituto Santo Tomás, Cesfam Curicó Centro, Chile Crece Contigo y la Corporación de Deportes. La funcionaria agregó que “desde el Programa Familia existen distintas formas de abordar y trabajar con las familias en función de colaborar a mejorar su calidad de vida y una de ellas es ésta que se denomina “actividades comunitarias”, orientada a fomentar los estilos de vida saludable y la actividad física”, indicó.

PARTICIPANTES

La coordinadora del programa Familia, Carolina Valenzuela, expuso que este es el cuarto taller de actividad comunitaria que realizan y el proceso de selección de la temática lo manifiestan los mismos beneficiados. “Nosotros hacemos la selección en base a las dimensiones que ellos señalan de acuerdo a sus intereses y en esta oportunidad era salud. Los estamos acompañando con un poquito de zumba, actividad física, promoción de salud y vida saludable para que puedan tener una linda jornada y así también puedan informarse” dijo. La profesional precisó que uno de los objetivos de estos talleres es “acercar a la gente a distintos organismos e instituciones, principalmente, públicas. Estamos con el Consultorio Central, con alumnos del Santo Tomás, emprendedores que están haciendo masajes, también tenemos nutricionistas y entonces, la idea es que la gente se pueda informar y acceder a estos servicios que son de interés para ellos”.

TESTIMONIO

Roxana Díaz, del sector Los Cristales, fue una de las beneficiadas que participó de la actividad. Manifestó que fue “muy entretenido. Algo para relajarse un poco. Yo pensé que era más información, pero me gustó porque pudimos bailar y disfrutar”. En tanto, Libertad González, del sector surponiente de Curicó, también disfrutó la jornada. Ella accedió al servicio de podología y aclaró que con estas actividades “una como dueña de casa sale un ratito de la rutina y lo que me están haciendo es primera vez y me siento bien”.