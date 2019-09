Municipalidad de Curicó y vecinos de Sarmiento presentaron querella por falsificación de facturas

Instrumentos adulterados. En dos proyectos de Seguridad Pública presentados por vecinos y el municipio, que fueron debidamente ejecutados, una empresa curicana les entregó facturas falsas para que rindieran los recursos.

Curicó. Hasta el Tribunal de Garantía concurrieron el alcalde Javier Muñoz, junto a los dirigentes de villa Doña Patricia y del Club Deportivo Santa Marta, ambos de Sarmiento, para presentar una querella contra una empresa curicana que fue contratada por los vecinos como parte de un proyecto de Seguridad Pública y que les entregó facturas falsificadas, perjudicando con ello, no la ejecución del proyecto, pero sí la integridad de las instituciones vecinales que rindieron los recursos con instrumentos adulterados. Al respecto el alcalde Javier Muñoz explicó que se está respaldando y patrocinando a estas dos instituciones de la comuna que han sido engañadas por una empresa, que les presentó los documentos adulterados. “Presentamos esta querella para perseguir las responsabilidades de la empresa ante este hecho delictual que es repudiable, más aún cuando se trata de un proyecto social que como municipio hemos respaldado y por eso acompañamos a las instituciones que han sido afectadas. Estas cosas hay que denunciarlas y es lo que nos corresponde hacer como autoridades. Estos son proyectos de Seguridad Pública y no vamos a permitir que empresas adulteren instrumentos para cometer actos ilícitos y no solo engañar al Estado sino también perjudicar a las instituciones. Los proyectos fueron debidamente ejecutados, pero en la rendición salieron a la luz estos documentos adulterados”, aseguró. Cabe destacar que los proyectos financiados con el Fondo de Seguridad Pública del Gobierno Regional, fueron debidamente ejecutados por parte de las organizaciones con el respaldo del municipio. “El problema es que en algunos artículos que las organizaciones mandaron hacer como parte del proyecto, pendones y cosas similares, la empresa que prestó el servicio entregó un documento falsificado para respaldar la operación y eso es lo que estamos persiguiendo junto con los dirigentes”, indicó el alcalde.

PATROCINIO

Por su parte el abogado de la Dirección Jurídica de la Municipalidad, Juan Barrera, dijo que se realiza esta presentación de querella con el patrocinio del municipio a requerimiento del alcalde, en el marco de las atribuciones que confiere la ley orgánica constitucional cuando se ven afectados los intereses de la comunidad. “En este caso, dos instituciones que presentaron proyectos al Fondo de Seguridad Ciudadana y fueron víctimas de una empresa que emitió una factura falsa por concepto de difusión y le fue rechazada en la rendición. Es un contrasentido, se estaba haciendo un proyecto social, tendiente a resguardar la seguridad de los vecinos y a la vez son víctimas de este acto delictual por parte de una empresa que intentó engañarlos en un proyecto de significación social”, agregó. La querella presentada busca investigar y sancionar el delito de falsificación de instrumento privado y uso malicioso de instrumento privado falsificado, consistente en tres facturas emitidas, resguardando los derechos de las instituciones afectadas “ya que este hecho delictual los coloca en tela de juicio frente a proyectos futuros que presenten y así no queden inhabilitados para seguir presentando proyectos en el futuro”.

AFECTADOS

Patricia Cisterna Valenzuela, presidenta de la junta de vecinos Doña Patricia de Sarmiento, agradeció el apoyo que el municipio les está dando en esta situación. “Nosotros presentamos un proyecto de cámara de televigilancia que el municipio nos ayudó a elaborar el proyecto, y al momento de ejecutar la rendición se dieron cuenta en el GORE que había una factura adulterada. Por eso estamos presentando esta demanda a la empresa. Mandamos a hacer unos pendones con ellos y nos sucedió esto. Estamos molestos, porque primera vez que presentamos un proyecto, lo ganamos, hicimos todo correcto y nos encontramos con esta situación, entonces es complicado, porque no queremos tener problemas a futuro. Hacemos todo de buena fe, la Municipalidad nos presta ayuda para ejecutar el proyecto y nos encontramos en esta situación. El alcalde al tiro nos dió su apoyo y nos está acompañando en todo este proceso”, dijo.

Similar opinión tuvo el dirigente Carlos Ortúzar, presidente del club deportivo Santa Marta de Sarmiento. “Nuestro proyecto consistía en iluminación pública en un área verde del sector que se prestaba para que jóvenes consumieran drogas o alcohol. Cuando le planteamos la inquietud al alcalde nos apoyó desde el primer minuto para presentar este proyecto. El proyecto fue ejecutado e inaugurado y ha sido muy bueno, porque hoy se reúnen nuestros hijos a jugar. Lamentablemente esta empresa que se contrató para un servicio, nos involucra en este hecho que nos tiene complicados. Hacemos esto de buena fe y un proyecto tan bonito, que fue apoyado en todo momento por el municipio. Con el apoyo de nuestro alcalde se va a aclarar todo. Queremos que la comunidad entienda que esto es repudiable, que es ajeno a lo que nosotros queríamos hacer y Dios mediante esperamos que todo se aclare”.