Molinenses hicieron sentir su descontento a Agricovial

En participación ciudadana de La Palmilla. Los vecinos salieron en caravana desde la plaza de la comuna para expresar su rechazo al proyecto frente a la propia empresa, llamándoles la atención las contradicciones que presentó la compañía en su exposición y las posteriores declaraciones de su propietario, quien afirma no tener problemas con “vivir al lado de 186 toneladas de guano”.

MOLINA. Un centenar de personas arribó en caravana hasta el sector precordillerano de La Palmilla para dar inicio al proceso de participación ciudadana solicitada por el municipio en el marco de la eventual instalación de una avícola en Molina.

En esta oportunidad, profesionales del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), encabezados por su director, René Christen, explicaron tanto a los vecinos como a la alcaldesa Priscilla Castillo y a integrantes del Concejo Municipal los pasos legales que debe seguir la iniciativa, así como las observaciones que puede realizar la comunidad junto a los organismos técnicos.

Sin embargo, uno de los momentos más polémicos de la jornada efectuada en la escuela de la localidad fue al momento de la exposición de los representantes de “Nú-cleo Agricovial”, quienes no dejaron conformes a los asistentes con sus explicaciones.

CONTRADICCIONES

Llamó la atención de los vecinos la serie de contradicciones expuestas por la compañía perteneciente a la familia Vial Altamirano, como por ejemplo, la afirmación de que emplearán un galpón cerrado para las heces; sin embargo, su propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA) da cuenta de un espacio abierto.

Además, uno de los dueños de la firma, Germán Vial, manifestó desconocer las 186,3 toneladas diarias de guano que el mismo documento indica que generará la avícola; aunque, para él, no representa mayor problema, ya que “nosotros tenemos 1 millón cuatrocientas mil gallinas en El Romeral (San Bernardo) y, aunque hoy no, he vivido toda mi vida ahí”. El propietario aseguró, además, que no tiene un plan para aminorar el impacto que generará su proyecto en el turismo y en Radal Siete Tazas, como tampoco tiene intenciones de echar pie atrás.

EMPLAZAMIENTO

En medio de la reunión y, tras explicar que “en países como Suiza o Alemania, este gigante no se autoriza” la alcaldesa Priscilla Castillo se dirigió al empresario para decirle que “yo le pido a usted, que es el dueño, que plante frutales o algo amigable con el medioambiente y la comunidad. Una empresa como ésta, de verdad que nos matará la calidad de vida y el desarrollo turístico que estamos pensando para el sector. Por tanto, yo apelo a su criterio, porque ni yo ni ninguno de nosotros puede competir con usted, porque puede contratar al mejor estudio de consultores y abogados. Apelo a su sentido humano, porque no queremos esta avícola que destruye nuestra calidad de vida”.

Al cierre de esta edición se realizaba la segunda jornada de participación ciudadana, esta vez en El Yacal.