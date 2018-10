“Locatarios” de Feria de Las Pulgas logran acuerdo con autoridades

Solución. Unas 150 personas, que se ubicaban fuera del perímetro autorizado, serían reacomodadas.

CURICÓ. Poco más de una hora duró la reunión entre autoridades políticas y policiales con representantes de unos 150 locatarios que se instalaban en calle Licantén, la cual quedó fuera del perímetro establecido y que si vuelven a ese lugar serán multados y sus productos decomisados. Tras el encuentro, la gobernadora Provincial, Macarena Pons, se mostró conforme con lo resuelto y precisó que seguirán las reuniones para afinar algunos puntos. “Ellos estarán a cargo del catastro para identificar quienes son los que participan fuera del perímetro autorizado y por parte de las autoridades se buscará una solución alternativa para ver dónde pueden trabajar ellos de una forma legal y ordenada”, apuntó. En tanto, el alcalde, Javier Muñoz, explicó que los feriantes serían reubicados, por ejemplo, en el sector de la cancha de fútbol, pues detectaron que hay personas que están ahí sin reunir los requisitos. “No le vamos a buscar solución a personas que no sean de Curicó. Le decimos desde ya que no vengan a perder el tiempo, porque no les vamos abrir una puerta para buscar una alternativa a ellos”, indicó.

“NO NOS PODEMOS COLOCAR”

Además, la máxima autoridad de la comuna puntualizó que se volverá al origen de la Feria de Las Pulgas donde no se permitirá ubicarse a comerciantes establecidos en otras zonas de la comuna o a personas que venden productos nuevos. De esa forma, quedarían disponibles unos 150 puestos que serían usados por los comerciantes que reclamaron que fueron excluidos del proceso de reordenamiento. Por su parte, la vocera de los locatarios de calle Licantén, Edith Urrutia, dijo que representa a cerca de 200 personas. La dirigente señaló que acatarán la medida de no instalarse fuera del perímetro, pues las autoridades mantienen a firme el anuncio de sacar partes desde este fin de semana. “No nos podemos colocar, pues el peor de los casos es que nos requisen las cosas y nos lleven detenidos. Urrutia indicó que las soluciones definitivas se concretarían en cerca de un mes, período que se quedarán sin poder trabajar en ese sector de la comuna.