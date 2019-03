Llico se prepara para inaugurar su estadio

Aporte. Recinto se levantó con recursos propios del club de la localidad costera.

VICHUQUÉN. A toda máquina está trabajando la directiva, socios y simpatizantes del Club Deportivo Unión Llico debido a que quedan pocos días para la inauguración del recinto, fijada para el domingo 17 del presente, a las 14:30 horas. En conversación con diario La Prensa, su presidente, Juan Barra, afirmó que “después de 60 ó 70 años que fue fundado el club vamos a tener nuestro estadio empastado.

Tenemos la inauguración de un recinto con una cancha impecable, sembrada con semillas de primer nivel, que es la misma que se usó en el estadio La Granja de Curicó. Tenemos riego automático, donde nosotros apretamos un control remoto y podemos regar”, indicó. Ese día será muy especial para los habitantes de Llico, pues habrá un homenaje a autoridades, socios fundadores y los hinchas más fieles. Además, que se disputarán varios partidos amistosos.

INVERSIÓN

Juan Barra señaló que lo más importante es que todo se hizo con plata de la institución. “Esto se ha levantado con recursos propios. No hay ningún proyecto de gobierno regional ni nada eso, no estoy haciendo ninguna crítica, solo estoy rescatando el trabajo que hemos hecho”, sostuvo. El presidente del Club Deportivo Unión Llico recordó que la comunidad nunca pensó en que ese sueño se iba a ser realidad. “Este proyecto empezó hace dos años cuando tomé el club y la gente en un principio pensaba que era una locura y que era chanta, pero les decía que si se podía hacer un estadio con cancha empastada. Hasta el cura cuando le conté no creía y el otro día me fue a pedir disculpas porque era maravilloso lo que estaba viendo”, contó. El dirigente dijo que hubo una importante inversión. “No tengo la cifra exacta. Lo que sí le puedo contar es que el patrimonio que vamos a quedar nosotros es sobre los 200 millones de pesos con riego, galerías, cierres perimetrales, cierre de calles y el sistema trifásico. Debemos estar en alrededor de los 20, 25 millones pesos”, apuntó.