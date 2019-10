La UDI presenta a Macarena Pons como precandidata a la alcaldía de Curicó

De cara al desarrollo de primarias. La también exmilitante de RN manifestó su disposición de “dar la pelea” y en lo posible “poder representar ojalá a todo Chile Vamos” en las próximas elecciones municipales, pactadas para octubre del próximo año.

CURICÓ. La Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó a la exgobernadora Macarena Pons como la precandidata que tendrá dicha colectividad a la alcaldía de la comuna de Curicó.

Flanqueada por el senador, Juan Antonio Coloma, el diputado Celso Morales, concejales y militantes de aquel partido, la propia exjefa provincial de la provincia cabecera norte del Maule manifestó su disposición de “dar la pelea” y en lo posible “poder representar ojalá a todo Chile Vamos” en las próximas elecciones municipales, pactadas para octubre del próximo año.

“Las fuerzas y las ganas de trabajar están”, dijo. Junto con ello, tuvo palabras de agradecimiento para la UDI, asegurando que se acercaron “en los momentos más difíciles”, ayudándola y protegiéndola, sobre todo tras la que significó su “inesperada y abrupta” salida de la gobernación.

“Nunca Curicó ha tenido una alcaldesa mujer y tal vez esta es una oportunidad de que podamos ser representadas y de que podamos tener liderazgo”, acotó.

Cabe recordar que tras su salida de la gobernación, Macarena Pons renunció a su militancia de Renovación Nacional (RN), por lo que se trata de una candidatura en calidad de “independiente”. “Creo que podemos hacer una fuerza importante. Vamos a estar en terreno, vamos a escuchar a la gente. Escuchar cuales son las necesidades de las personas, tal como lo hice en la gobernación y lograr que Curicó sea una tremenda ciudad y por qué no, la mejor capital de la región”, subrayó.

LÓGICA DE EQUIPO

Por su parte, el senador Juan Antonio Coloma aseguró que la candidatura de Pons nace “de una lógica de equipo”, tratándose de un proceso donde “se escuchó a la gente”, sobre todo tras un conversatorio de mujeres donde se planteó de manera directa tal posibilidad.

Coloma agregó que se “respetará el cronograma” acordado con anterioridad por Chile Vamos, el que establece que dicha coalición llevará “un candidato único” en Curicó. Por lo mismo, señaló que la UDI está dispuesta a participar de una primaria (el próximo año), que permita dirimir un nombre ya definitivo.

En tanto, Macarena Pons agregó que por ahora “ninguna” de las posibles cartas “tiene la carrera ganada”. Sobre las primarias, el senador Coloma dijo que “es parte del escenario, es parte de la democracia. Las formas son distintas, pero es tan legítimo llegar a un acuerdo como llegar a unas primarias”.

ACLARACIÓN

Si bien junto con agradecer el apoyo brindado por la UDI, la ex gobernadora también tuvo palabras en el mismo tono tanto para Evolución Política (Evópoli) y como para el partido Republicano, ayer por intermedio de un comunicado, el presidente regional de Evópoli, Elías Vistoso, aseguró que “como directiva regional no hemos tenido ningún acercamiento ni conversaciones que permitan asegurar dicho apoyo. Como Evolución Política no pretendemos dividir nuestro conglomerado Chile Vamos y nos acogeremos a la decisión que se tome en conjunto a los demás partidos del sector para definir candidaturas en las próximas elecciones 2020”.