El DT. Los albirrojos entrenan hoy y viajan por la tarde para concentrar en Santiago, esperando el juego de mañana frente a la herida U. de Chile, actual colista del torneo. Algunos cambios tendrá la oncena titular curicana y el técnico señaló cuidadoso que “sabemos que la ‘U’ es un gigante que en algún momento va a despertar”.

CURICÓ. Mañana Curicó Unido enfrenta a la Universidad de Chile en el Estadio Nacional. 15:30 horas será el pitazo inicial del juez Julio Bascuñán y el sector sur del coloso de Ñuñoa, acostumbrado a tener a la barra Los de Abajo, estará vacío por el castigo a la hinchada azul, tras los fuegos de artificio y bengalas encendidas hace un par de fechas frente a Unión La Calera.

Los hinchas curicanos se ubicarán en el habitual codo norponiente del estadio Nacional y se espera al menos 300 hinchas albirrojos, que estarán alentando al equipo de ‘Dalcio’.

HAY CONFIANZA

“Tanto nosotros como ellos, no estamos en la situación que pretendíamos, aunque eso no empaña ni quita el que sea un partido importante, tanto un equipo como otro saldrá a ganar”, comenzó diciendo en su conversación semanal el técnico curicano Dalcio Giovagnoli, quien agregó respecto al rival de mañana que “la ‘U’ no está de la mejor forma, pero la ‘U’ es un gigante dormido, es un buen plantel, tienen un gran cuerpo técnico y para nosotros será una buena medida para cortar una racha, que siempre nos deja un tinte disconforme para llegar a tener un buen resultado como visitante”, aludió respecto a los recientes juegos como forastero, donde no se pudo ganar ante la UC (0-0) ni frente a la Unión Española (cayendo 1-2 sobre la hora).

“Nuestro planteamiento va a tener similitud respecto a lo que se vio con la Española y con Católica, tenemos que mejorar el funcionamiento para lograr un buen resultado, si podemos llegar a tener un buen posicionamiento táctico y niveles altos de concentración, no creo tengamos inconvenientes, hay confianza y el grupo sabe que puede dar más, táctica y futbolísticamente para lograr resultados y seguir creciendo”, dijo el DT.

El plantel curicano entrena esta mañana y luego viaja rumbo a Santiago, para concentrar esperando el juego ante los azules. “Vamos a plantear el partido para ganarlo, ante un rival que sabemos que en algún momento va a despertar y ojalá no sea este fin de semana, la ‘U’ tiene grandes individualidades que es lo más fuerte que tiene, hay una idea futbolística que le han instalado y que aún no prende, esperemos contrarrestar lo que propongan, sabemos que tenemos que tener un rendimiento más extenso sobre el desarrollo del juego, pero hay confianza, habrá algunas variantes según el rival, pero la base es la misma” cerró el DT.

EL PROBABLE ONCE

Hoy el técnico albirrojo definirá el once titular y el grupo de citados que viajará rumbo a Santiago. Tres serían las grandes dudas que se plantearían en el armado curicano para mañana: en el arco, en la defensa central y en el centro de ataque. La recuperación de Jorge Deschamps pondría presión al portero Luis Santelices, de buen cometido en los tres juegos recientes, mientras que en la zona central de la zaga, ante la lesión de Daniel Franco, el técnico busca a su reemplazante, siendo otro recuperado, como el curicano Diego Díaz quien regresaría a la titularidad. La otra gran interrogante es en el eje de ataque, donde la contundencia goleadora de Mauro Quiroga, quien entrase desde la banca en el partido anterior frente a Everton, ganaría la pulsada de titular a Gabriel Vargas y el espigado trasandino cabeceador, sería el ‘9’ titular mañana en el Nacional.