“La pequeña y mediana agricultura no tiene recursos para pozos profundos ante la crisis hídrica”

Complejo presente. Además denunció como hecho grave la desviación de aguas del río Teno hacia la vecina Región de O’Higgins.

Curicó. Su preocupación por el complejo escenario que se está viviendo en la Región del Maule a causa de la falta de agua para la agricultura, dio a conocer el consejero regional Manuel Améstica, expresando que todos los consejeros están disponibles para aprobar y apoyar todas las medidas necesarias que se requieran para paliar esta situación.

Dijo el consejero que gracias a la presión que han hecho muchas personas, entre las que se cuenta él, solicitando que la Región del Maule sea declarada en crisis hídrica en sus treinta comunas, el intendente le informó que sí tiene en su oficina el decreto firmado por el Ministro de Obras Públicas, faltando solamente que Contraloría tome razón.

“Hago un llamado a este organismo contralor, para que no tramite por mucho tiempo este problema, dado la profunda crisis que está ocurriendo en el país y sobre toda en nuestra región. El compromiso que tenemos los consejeros regionales es muy fuerte con este tema y estamos todos disponibles para apoyar y yo voy a solicitar formalmente en la próxima reunión del CORE ser parte de la comisión, porque además de consejero soy parte del mundo rural y estamos disponibles para apoyar todas las iniciativas que el Gobierno y el Intendente tengan, a objeto de paliar esta grave crisis”, dijo.

ALERTA

Manifestó Améstica, que el problema principal pasa porque la pequeña y mediana agricultura no tiene los recursos, para pozos profundos ante la crisis hídrica que permitan enfrentar la temporada que se viene, porque ya en noviembre no se va a tener agua y que eso era gravísimo por lo que se debe estar alerta y poner los recursos del gobierno regional, a disposición de Indap y de los servicios que tienen que ver con este tema.

“En el caso de la provincia de Curicó, todas las comunas que la componen están padeciendo la falta de agua y solo la van a tener aquellos que tienen sus pozos profundos inscritos y que les costó cero peso y que incluso les van a cobrar al propio Estado si necesita de esta agua, lo que es injusto y hago un llamado al parlamento ahora que están viendo el Código de Aguas, para que no entreguen a perpetuidad los derechos de agua a los grandes, porque los pequeños no tienen este derecho. Tenemos el caso de ministros de gobierno que tienen miles de metros cúbico de agua y eso no me parece justo”, señaló el consejero.

EMBALSES

En relación a la construcción de embalses anunciados por autoridades de gobierno, el consejero señaló que eso será a largo plazo y que la necesidad estaba ahora y que hacía un llamado en el caso muy particular de Teno. “En este caso el agua que estaba entregando el río Teno, se está desviando a los regantes de la Región de O’Higgins y me pregunto ¿qué pasa con los de la provincia de Curicó?. Voy a hacer un reclamo formal en la próxima sesión del CORE, porque toda el agua del río Teno se está desviando por el canal de Endesa para el embalse de Convento Viejo en la Región de O’Higgins, teniendo ellos sus propias cuencas y en la Región del Maule nos estamos quedando sin nada”, terminó expresando la autoridad regional.