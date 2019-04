“La Modernización Tributaria va de la mano con consolidar el crecimiento del país”

Jorge Guzmán, seremi de Gobierno. El miércoles se vota en el Congreso la idea de legislar la propuesta del Gobierno sobre Modernización Tributaria, luego de una fallida Reforma Tributaria aprobada en el Gobierno anterior.

CURICÓ. En una reciente visita a la ciudad, el seremi de Gobierno de la Región del Maule, Jorge Guzmán, visitó diario La Prensa, oportunidad en la que conversó con su director, Manuel Massa, sobre la Modernización Tributaria.

Recordemos que el miércoles de esta semana se votará la idea de legislar en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia clave para el Gobierno, pues de ser aprobada, comenzaría el período de discusión del proyecto de Ley.

En relación a lo que se pretender con la Modernización Tributaria, tras la fallida reforma llevada adelante durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, Jorge Guzmán manifestó que este no es solo un tema del Gobierno del Presidente Piñera, sino que son las mismas pymes las que lo están pidiendo, “golpeando puertas e insistiendo en que es muy importante que se regule y que se legisle sobre esta modernización, que viene a perfeccionar un sistema tributario que es muy confuso (…) ni siquiera los contadores la entienden muy bien. Además fue muy injusta para las pymes, que en su gran mayoría quedaron excluidas (750 mil) del artículo 14 Ter (del Régimen de Tributación Simplificada), que son los beneficios para las pymes”.

El seremi de Gobierno agregó que lo que buscan con esta modernización es integrar a estas pymes a una cláusulas que les permita tener beneficios, producir de mejor forma, tener un sistema tributario más justo y que, por ejemplo, “el sistema se encuentre integrado a tal punto que no tengan discriminación.

Actualmente, una pyme que genera aproximadamente 600 mil pesos tiene que pagar una carga impositiva de 9,5%, en perjuicio de una persona que es un trabajador independiente que gana los mismo 600 mil pesos no paga impuestos. “Lo que busca este sistema es integrarlo y que sea más justo y las pymes puedan enfocarse en lo que mejor saben hacer que es producir, generar empleo, crecimiento y desarrollo”, dijo.

CRECIMIENTO

El seremi de Gobierno dijo además que este es un proyecto que va de la mano con consolidar el crecimiento, “un crecimiento que se vio reflejado en 2018, donde Chile volvió a crecer al 4% y lo que busca esta modernización es potenciar esto, que el crecimiento se consolide y que Chile vuelva a retomar este motor de activación económica”.

IDEA DE LEGISLAR

Esta semana se vota la idea de legislar y en cuanto a esta etapa de la Modernización Tributa-ria, Jorge Guzmán explico que está planteando el Gobierno al Congreso es la idea de discutir una modernización del sistema tributario. “Existe un proyecto de Gobierno, pero el análisis del proyecto comienza después que se apruebe la idea de legislar. Entonces cuando hoy vemos algunos sectores de la oposición que obstruyen esta posibilidad de conversar, nosotros les pedimos que se pongan en la posición de las pymes, de los emprendedores, de aquellos que sienten que el sistema no es justo, que no les da alternativas para invertir, para destinar sus recursos al crecimiento y aportar no solo al crecimiento personal, sino que al crecimiento económico de la Región del Maule y de Chile”.

Guzmán expresó que hoy se hace un llamado a la oposición a que se sumen a la Modernización Tributaria y después, cuando se discuta el proyecto se podrán escuchar los planteamientos que ellos pretendan incluir en la normativa. “Pero cuando nos dicen que se restan o se reúsan siquiera a conversar el tema, sentimos que no se ponen la camiseta por el país y en definitiva se transforma en una oposición que no tiene ganas de aportar al desarrollo de Chile”, dijo.

¿Qué partidos son los que se oponen incluso a la idea de legislar?

“Sin duda el Frente Amplio ha manifestado que se restaría de esta posibilidad. Pero hemos encontrado otros sectores de la oposición que están mucho más abiertos al diálogo. Así como creemos que la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el PPD, el Partido Socialista están mucho más concientes de hacer una Modernización Tributaria y por tanto se ven mucho más abiertos a conversar y a votar esta idea de legislar positivamente. Esperamos que esto sea mayoritario y que en la comisión de Hacienda se pueda aprobar prontamente para poder empezar a discutir el proyecto de ley y encontrar un acuerdo, un consenso como dijo el Presidente Sebastián Piñera, y no solo en esta materia, sino que en varias temáticas, como Niñez, Araucanía, Educación, donde sí hemos llegado a acuerdo importantes”, explicó el seremi de Gobierno.

RECAUDACIÓN

DE IMPUESTOS

Jorge Guzmán explicó además que en materia de recaudación de impuestos, este proyecto de Modernización Tributaria es neutro, porque está enfocado en potenciar el desarrollo de las pymes, de los pequeños, medianos y microemprendedores.

“Y cómo los potenciamos, en término bien simples, primero haciendo un sistema mucho más justo, integrado, en el que las pymes van a pagar un impuesto diferenciado: van a pagar un 25% versus las grandes empresas que pagan un 27% y sucesivo. Además tenemos que incentivar la inversión, puesto el corazón en la clase media que es muy importante, también en los adultos mayores que van a tener beneficios en la exención del pago de contribuciones. Pero lo más importante es poder consolidar el crecimiento. Nosotros creemos que esta modernización va a permitir ir consolidando el crecimiento en el tiempo y haciendo que nuestro país mantenga una actividad económica importante, en pleno desarrollo y que no volvamos a tener niveles de crecimiento negativo o casi cero que teníamos en años anteriores”, puntualizó el seremi de Gobierno, Jorge Guzmán.