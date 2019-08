José Antonio Kast se reunió con adherentes curicanos

Seguridad. En su paso por la ciudad habló sobre los cambios que se deben hacer en el país para garantizar le la seguridad a la ciudadanía.

Curicó. Durante la tarde de ayer, el líder del Movimiento Acción Republicana visitó la ciudad, al igual como lo ha hecho en todas las comunas del Maule durante los últimos días, para reunirse con sus adherentes en el marco de la recolección de firmas que se está realizando para poder constituir el Partido Republicano.

Previo a eso, se reunió con el director de diario La Prensa, Manuel Massa, en compañía del diputado Ignacio Urrutia, el ex diputado Sergio Correa y parte de su equipo.

En la oportunidad, Kast comentó que “estamos en el proceso de formación del Partido Republicano de Chile y en este nuevo recorrido por el país estamos llamando a las personas que tienen interés por la política en que nos colaboren y se constituyan en militantes del Partido Republicano”, agregando que en el Maule les ha ido muy bien en gran medida por el trabajo realizado por el diputado Ignacio Urrutia, “que es ‘el diputado’ de del Partido Republicano; por la labor y el reconocimiento que le tiene la gente al ex diputado Sergio Correa y por el trabajo impresionante que ha realizado la juventud del Maule, que ha roto todos los esquemas y ha sido dirigida por Miguel Rojas”.

INSCRIPCIÓN

En cuanto a la actividad realizada durante la tarde de ayer, José Antonio Kast explicó que la idea era inscribir, ante un notario presente, a las personas interesadas, agregando que muchos se han inscrito a través de la Clave Única en la página del Servel. Dijo también que en esta región ya han sostenido encuentros y recolección de firmas en Longaví, Linares, Parral, Molina, Talca y otras comunas, por lo que “esto nos hace prever que el Maule será la primera en donde el partido tenga la cantidad de firmas necesarias para poder inscribirse y esto junto al trabajo que el partido está haciendo en el Biobío, la Araucanía, Los Lagos nos augura que vamos a poder inscribir el partido, con su personalidad jurídica, de aquí a septiembre”, dijo.

PARTIDO REPUBLICANO

En la oportunidad, Kast fue consultado sobre los planteamientos básico del Partido Republicano, sus pilares, para que la ciudadanía pueda conocer de qué se trata.

“Las bases fundamentales son la defensa de una sociedad libre y no existe sociedad libre si no hay una defensa al derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, si es que no defendemos derechos como el derecho a la propiedad, la libertad de enseñanza, de culto; la seguridad. Nosotros definimos que este es un partido que busca el orden y la paz a nivel nacional; estamos cansados que las autoridades han presentado las querellas en contra de quienes resulten responsables, queremos acciones concretas y un compromiso real de las distintas autoridades políticas para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, que hoy no solo se ha potenciado en la Araucanía y en Arauco, sino que hoy ha tenido expresiones distintas, pero graves en la Región Metropolitana”.

Kast agregó que lo que más convoca personas, según su percepción, es que como acción política “partimos desde el sentido común, cosa que vemos que los distintos partidos políticos han ido perdiendo… hay mucho ‘sentido político’, pero poco sentido común. La gente está preocupada de temas de Salud, Educación, Seguridad, Vivienda y no de cambiar el Congreso Nacional a Santiago, por ejemplo, que costaría millones”.

SEGURIDAD

Enfocándose en el tema de la sensación de inseguridad de la ciudadanía, José Antonio Kast manifestó que se requiere “una actitud distinta de las autoridades políticas. Por eso planteamos que el Partido Republicano es el partido del orden, y eso parte de las autoridades, en este caso de las autoridades policiales en torno a quienes hay un acuerdo de la sociedad de entregarles el uso de la fuerza y de las armas y nosotros renunciamos a parte de nuestra defensa para entregárselas a estas instituciones, pero si no hay respeto de la ciudadanía a ellos, claramente ese pacto social empieza a tener una trizadura”.

El líder del Movimiento Acción Republicana explicó que esto parte “de la autoridad política. Necesitamos que nuestro Gobierno –porque nosotros no somos opositores- tiene que cambiar actitud, más que tener comité Político los lunes, debería tener comité de Seguridad Ciudadana, donde invite a los máximos representantes de las fuerzas policiales, fuerzas de inteligencia y delinee una política clara de cómo se va a combatir este flagelo de la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Necesitamos además cambiar nuestro sistema judicial o modificarlo, para que ya no sea tan garantista, donde los delincuentes tienen abogados y las víctimas no lo tienen”.

Por otra parte, Kast manifestó que se le debe entregar más capacitación a los carabineros, asegurando que el tema no pasa por tener más funcionarios en la institución, sino que pasa por darles las herramientas suficientes, ya sea en armamento, equipamiento de vigilancia, para que puedan cumplir de verdad su función.

“Ahora estamos en el debate que si se va a cambiar o no la Ley Antiterrorista y es absolutamente necesario cambiarla y modernizarla. Si no tenemos toda la información de inteligencia que se maneja en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y policiales unida con una ANI –Agencia Nacional de Inteligencia- que funcione de verdad y no sea decorativa como ha sido hasta ahora, no tiene sentido. Y lo que no podemos aceptar es que hayan senadores como Huenchumilla o Latorre, que digan que el Gobierno está haciendo una especie de aprovechamiento político respecto del cambio de la Ley Antiterrorista por los últimos hechos… eso claramente es una pequeñez de parte de la oposición. Hay que mostrarle a la ciudadanía quién es quién”.

INVITACIÓN

Finalmente, José Antonio Kast envió un mensaje a la comunidad y dijo que a todas las personas que han escuchado de este nuevo estilo de hacer política, “decirles que para que esto se lleve a la práctica, necesitamos estar constituidos como partido político. Podemos tener muy buenas ideas, tener un movimiento como Acción Republicana, un Centro de Estudios como Ideas Republicanas, pero si no tenemos expresión política a nivel local y nacional, es difícil que podamos remecer la estructura política actual. Los partidos políticos se quedaron dormidos y la ciudadanía se ha distanciado… por eso les estamos planteando un nuevo estilo de hacer política, hablando de frente, fuerte, claro, sin la corrección política, sin la ‘encuestitis’ que afecta a los distintos partidos. Y el ciudadano hoy día está buscando eso, políticos que hablen fuerte y claro”.