Jefa nacional del Programa Apoyo a Víctimas de visita en el Maule

Realidad. Autoridad señaló que las atenciones más comunes son por delitos sexuales.

Curicó. Una visita a la Región del Maule inició ayer la jefa del Programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Paulina Rodríguez, comenzando con una jornada de trabajo con el personal de la oficina local en esta materia. La personera de Gobierno señaló, a La Prensa, que el servicio que dirige se encuentran atendiendo una serie de casos relacionados con víctimas de delitos violentos y que para lo cual se cuenta con equipos de abogados, trabajadoras sociales, psicólogas y otras que se preocupan especialmente de delitos sexuales, robo con violencia y homicidios, otorgándoles a las víctimas y familiares una atención oportuna.

RESPUESTA RÁPIDA

“Tenemos 50 dispositivos a nivel nacional para dar respuesta y tener como contención los primeros auxilios psicológicos cuando una persona ha sido víctima de un delito y requiera de un apoyo oportuno y para lo cual se cuenta además con una línea telefónica con acceso en todo el país para atender inmediatamente a las personas afectadas”, expresó la profesional. Con respecto a los casos, manifestó Paulina Rodríguez que es el Ministerio Público el que más deriva personas a las oficinas de este servicio, pudiendo también la afectada que ha sido víctima de un delito acudir en forma espontánea, aún cuando no haya sido recién víctima si no hace algún tiempo atrás. “Si hace varios años fue víctima, la persona puede acercarse a estos centros y se le va a atender sin objeciones. A todas ellas no se le piden requisitos especiales como grado de vulnerabilidad social u otros sino que todas tienen derecho a ser atendidas”, destacó.

REALIDAD LOCAL

En el caso de Curicó el centro está a cargo del abogado Felipe Vergara y se encuentra ubicado en calle Chacabuco, pasado Camilo Henríquez, frente al Instituto Comercial Santa Marta, donde están disponibles un abogado, dos psicólogas y trabajadoras sociales, con una atención totalmente gratuita. Dijo la profesional que dependiendo del caso, se trabaja con la persona afectada en un proceso que puede ser de una o dos sesiones si se requiere reparación u orientación o bien otras que requieren de seguimiento, siendo las atenciones más comunes las referidas a delitos sexuales, robos con violencia y cuasidelitos de lesiones y homicidios. Señaló Rodríguez, que como centro curicano, han estado preocupados y atendiendo los efectos en las personas dejados por el reciente robo con violencia a una farmacia, donde posteriormente su propietario perdió la vida a causa de este hecho.

REGIÓN DEL MAULE

Manifestó la encargada nacional, que a nivel de la Región del Maule, existen centros en Curicó y Talca, los que despliegan sus servicios en todas las comunas, atendiendo no solo a las víctimas como es el caso de homicidios, sino también a sus familiares que está sufriendo a causa de este delito. Paulina Rodríguez, terminó expresando a La Prensa, que las personas que han sido víctimas de un delito violento y que se sienten muchas veces vulneradas y abandonadas, que pueden recurrir al Centro de Apoyo tanto en Curicó como en Talca, porque van a ser acompañadas por profesionales que les van a ayudar.