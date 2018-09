Jardín infantil sufre tercer robo en poco más de un mes

Enojo. Dirección de establecimiento y apoderados del jardín “Globito” están aburrido de la delincuencia. Además, ahora ladrones se llevaron especies e hicieron sus necesidades en el patio.

CURICÓ. Molesta está la comunidad educativa del jardín “Globito”, el cual está ubicado en el corazón de la población Mataquito de esta comuna. A primera hora de ayer quedó al descubierto un nuevo robo al establecimiento, el tercero en poco más de un mes. En esta ocasión, los antisociales ingresaron a la oficina de la dirección y a un par de salas de clases. Los sujetos se alcanzaron a llevar solo un equipo de música y un teléfono celular institucional. La educadora, Claudia López, afirmó que la auxiliar de servicio fue la primera en saber de la acción de los delincuentes al abrir el jardín. “Se da cuenta que en el interior había varios destrozos y un forado en la oficina de la directora y también habían quebrado vidrios de la oficina y otras salas de los niveles medios y salas cunas”, acotó. La profesional reconoció que están aburridos, pues es una seguidilla de hechos de ese tipo que sucede en pocas semanas. Aparte de robar, los sujetos se dieron tiempo para defecar al interior del centro educacional, el cual atiende a 150 niños en distintos niveles. Claudia López lamentó el accionar de los delincuentes. “También hicieron sus necesidades en el recinto. Defecaron y orinaron en el jardín, lo cual al llegar provocó un olor bastante molesto y desagradable”, apuntó.

MEDIDA DE SEGURIDAD

El botín de los antisociales fue bajo, pero dejó en evidencia la vulnerabilidad que tiene el establecimiento, dependiente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. La educadora precisó que en algunas salas las ventanas tienen fierros que impiden el ingreso. “Los vidrios tienen barrotes. Entonces, no pudieron sacar ni los computadores ni los datas ni los parlantes”, indicó. No obstante, la profesional señaló que se están estudiando nuevas medidas de seguridad, pues no cuentan con cámaras o alarmas.

“Por el momento no mantenemos ninguna medida de seguridad a dentro del jardín, pero hoy en día se está avaluando. La directora en estos momentos está en reunión con personal para evaluarlo”, sostuvo. Sobre el malestar mostrado por padres y apoderados de los niños, Claudia López puntualizó que era comprensible. “Esto provoca gran preocupación en las familias dentro de la institución porque en realidad el daño más grande va directamente hacia los menores porque todo lo que tenemos acá se ocupa directamente con ellos”, acotó. La educadora recordó que en el pasado robo, desconocidos se llevaron equipos de amplificación muy necesarios para el recinto.