Interponen denuncia contra red social que denostó a funcionario público

Acción judicial. Anónimamente y en un fan page cuyo creador no está identificado, fue injuriado y calumniado el encargado de Omdel, Iván Rojas, sobre proceso de sorteo para ubicación de stand.

CURICÓ. Por difusión ilícita, maliciosa y masiva a través de una red social, en un fan page denominado “Curicó.info”, la Municipalidad de Curicó a través de su abogado Juan Barrera, junto al encargado de Omdel, Iván Rojas, interpusieron una denuncia en la fiscalía local, para que se investigue una publicación efectuada por dicha red social que injuria y calumnia al funcionario público.

El día viernes 15 comenzó aparecer un sitio de Facebook llamado curico.info una denuncia anónima, que señala que el encargado Omdel, Iván Rojas se habría “coludido” con anticucheros. Además con el agravante que incluye una fotografía del funcionario público y un cartel que lo acusa de “Vendido”.

Esta denuncia anónima, que busca empañar la Fiesta de la Vendimia de Chile, causó la preocupación del alcalde Javier Muñoz, quien dispuso que el equipo jurídico municipal asesorara la defensa del funcionario público.

“Hemos hecho todos de acuerdo a las bases de la Fiesta de la Vendimia, que es un documento aprobado por el concejo municipal y que está a disposición de todas las personas porque son públicas. Tengo la absoluta tranquilidad que las cosas se hicieron correctamente y apegadas a las bases. Esto de decir que faltaba un número en el sorteo de las ubicaciones de los stand, es completamente falso, absurdo y malintencionado. Todas las personas que sacaron número para el sorteo, firmaron, y se sorteó públicamente”, dijo Rojas.

El funcionario recalcó que de los cerca de 500 expositores de distintos rubros, ésta es la única denuncia. “No podría decir que un expositor escribió esto ya que es un anónimo. La administración del alcalde Javier Muñoz está haciendo las cosas correctamente y tenemos los registros que dejan constancia que el proceso fue efectuado de buena manera”, señaló.

ABOGADO

Por su parte el abogado del departamento Jurídico de la Municipalidad de Curicó, Juan Barrera dijo que se interpuso esta denuncia ya que afecta la honra y la imagen del funcionario público.

“La administración municipal del alcalde Javier Muñoz no está dispuesta a permitir que se basuree a un funcionario público sin que previamente se haya acreditado alguna situación irregular. Es muy fácil que se dañe la imagen y que quede una sensación que es distinta a la realidad. Queremos que las redes sociales se usen de la manera correcta pero no para dañar la imagen y la honra de las personas. En este caso particular, es un anónimo. ¿Quién es curicó.info? La ciudadanía no los conoce, la víctima tampoco lo conoce, entonces es poco serio”, enfatizó.

Barrera indicó que cualquier persona que quiera denunciar una irregularidad, tiene instancias formales, como Carabineros, la PDI o el Ministerio Público, pero no esconderse en un nombre ficticio para enlodar y dañar la imagen de las personas.