Inspección a mall comprobó que locales cumplen con la respectiva reglamentación

CURICÓ. El seremi de Salud (s), Ricardo Rodríguez Herrera, encabezó ayer una inspección en un total de nueve locales del Mall Curicó, comprobando que, en términos generales, cumplen con la respectiva reglamentación. Si bien los profesionales que son parte de dicha unidad realizan “de manera periódica” controles al comercio establecido, durante el período de “Vacaciones de Invierno”, dicho ejercicio se intensifica.

En lo puntual, la fiscalización se efectuó en ocho locales que expenden alimentos, además de uno del rubro de la entretención: las salas de cine que allí se encuentran.

El recorrido dejó un local con un sumario sanitario (Doggis), debido a que los inspectores se percataron que un dispensador de agua no se encontraba en funcionamiento. A ello se suman otros dos locales donde se formularon recomendaciones, en lo puntual, que las personas que circulan por la sala de elaboración de productos usen mascarillas y cofia.

Respecto al caso del sumario, se indicó que junto con la apertura de una investigación, la respectiva empresa tiene cinco días para entregar sus descargos. Con tales antecedentes la autoridad evaluará la gravedad de los hechos.

“Si el local hubiese estado sin agua, se habría clausurado o prohibido el funcionamiento. En este caso tenía dos lavamanos más, por lo tanto, el sumario es por no tener su dotación completa. Se arriesgan a una multa entre 0,5 y mil UTM, pero una sanción así podría ser de unas cinco a seis UTM, eso hay que evaluarlo de acuerdo a los descargos que hagan”, dijo Rodríguez.

CONFIANZA

En el recorrido, que se realizó en la etapa de elaboración de los respectivos alimentos, el seremi (s) de Salud estuvo acompañado por la nueva encargada de la oficina en Curicó de dicha unidad, Elisa Muñoz.

“En general la gente puede venir a este establecimiento, a este mall (Curicó) en confianza, ya que los locales cumplen con la reglamentación, tienen sus registros de buenas prácticas de manufactura, tienen sus registros de control de aceites. La autoridad sanitaria recomienda a la comunidad que puede venir con tranquilidad, porque son locales autorizados y tienen su documentación al día”, acotó.

FISCALIZADOR

Independiente a las inspecciones que llevan a cabo los aludidos profesionales, el seremi (s) de Salud, indicó que “el mejor fiscalizador es uno mismo”, por lo que hizo un llamado a rechazar cualquier producto del que se sospeche que no se encuentre en buenas condiciones.

“Si uno ve que el manipulador está sin mascarilla, que estornuda o que hace una mala maniobra dentro de la sala de elaboración, simplemente no compro, o bien rechazo el producto que compré. Si voy a comprar un helado y me recibe la plata el mismo que toma el barquillo para prepararlo, también lo rechazo. La gente se ha ido empoderando respecto a las condiciones sanitarias, debemos tener más personalidad para rechazar un producto que estimemos no se encuentra bien preparado”, concluyó.