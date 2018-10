Inquietud genera petición de libertad para “Chacal de Hualañé”

Crimen que estremeció al país. Tras cumplir 20 años tras las rejas Cristian Vilos Valenzuela solicitó acceder a la libertad condicional. Familia de la víctima espera que aquel escenario sea rechazado.

HUALAÑÉ. En diciembre de 1998, Chile se estremeció al enterarse de un crimen que acaeció en la ciudad de Hualañé. Un sujeto de 23 años violó y asesinó a una niña de tan solo cuatro años, al interior de una vivienda ubicada a pocos metros de su residencia. El martes 15 de diciembre, el propio autor, identificado como Cristian Vilos Valenzuela, fue hasta la unidad de Carabineros más cercana, confesando ser el responsable de la muerte de Denisse Farías Sáez. Luego de enfrentar a la justicia, el proceso dictaminó la pena capital para el “Chacal de Hualañé”, a través de la vía del fusilamiento. La luz verde a tal paso requería la unanimidad de la Corte Suprema, lo cual no sucedió. Por lo mismo, en definitiva, dicha condena se sustituyó por un presidio perpetuo simple, es decir, que el responsable podría acceder a beneficios, como por ejemplo, optar a la libertad, luego de cumplir 20 años tras las rejas. Cabe recordar que de manera posterior, la pena de muerte se derogó del Código Penal, siendo reemplazada por el presidio perpetuo calificado, el cual no permite beneficios antes de los 40 años de cárcel efectiva.

TEMOR

Gracias a la asesoría de la fundación “Amparo y Justicia”, Marta Sáez, madre de la víctima, se enteró de la posibilidad de que el autor del crimen de su hija está optando a poder recuperar su libertad, considerando que por estos días se encuentra en la cárcel de Colina Dos. En contacto con diario La Prensa, Marta Sáez, reconoce sentir “impotencia, temor e inseguridad” frente al escenario de que Cristian Vilos esté nuevamente en las calles. “Nadie puede entender que una persona que hizo tanto daño pueda tener tantos beneficios. No quiero ni siquiera pensar que pueda estar por ahí, de hecho ni siquiera su familia quiere eso”, dijo. La petición para salir de la cárcel planteada por Cristian Vilos Valenzuela debe ser revisada por la Comisión de Libertad Condicional de la Región Metropolitana, instancia que tiene plazo hasta el viernes 26 de octubre para resolver.

LLAMADO

A pesar del tremendo dolor que sigue latente, en todos estos años, Marta Sáez, no descuidó a sus otros hijos, luchando para “sacar adelante a su familia”. “La fuerza la dan los hijos”, acota. Por lo mismo, confía que primará “la cordura”, respecto al daño causado. Para su desgracia, la modificación al Código Penal, que establece 40 años de cárcel efectiva para tal tipo de crímenes, fue decretada años después. “Más que los derechos de los niños, parece que valen más los derechos de los delincuentes. Yo lo que ahora espero es que esta persona (Cristian Vilos Valenzuela) no salga de la cárcel, tengo temor no solo por mis nietos, sino que por los niños en sí, porque esa gente que sale, sale peor. El temor no es solamente por mi caso, sino que también por otros del mismo tipo, donde la posibilidad de dejar gente así en libertad puede causar un tremendo peligro para la sociedad”, subraya.