Inician marcha blanca de ordenanza del Parque Cerro Carlos Condell

La multa por incumplimiento es de 5 UTM. El reglamento apunta a entregar mayor seguridad a los curicanos y proteger el ecosistema.

CURICÓ. Esta semana comenzó a regir la marcha blanca de la ordenanza municipal que pone horario para el acceso al Parque Cerro Carlos Condell. Por lo mismo, desde esta fecha se puede ver en la puerta de acceso vehicular al principal pulmón verde de la comuna, un letrero en color amarillo que indica que el horario de apertura en verano es a las 7:00 horas y que el cierre será a las 22:00 horas. Asimismo, un poco más adentro, hay un cartel verde que relata una pequeña reseña del cerro e instrucciones para cuidarlo.

Al respecto, el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, comentó que se están revisando las diversas señaléticas en el cerro Condell para materializar la ordenanza que indica el cierre de este espacio.

“Esto significa que hemos tenido que desarrollar una serie de información que nos va a permitir comunicar adecuadamente a la comunidad, con letreros bastante llamativos en diferentes puntos de la zona de circulación vehicular. Además, hemos consignado la instalación de algunas barreras que impiden algunos ingresos clandestinos y también una en la bajada porque en algunas ocasiones es utilizada como subida al propio cerro con el riesgo que eso implica”, detalló.

El concejal Javier Ahumada dijo que “es de esperar que la fiscalización que se haga acá de muy buenos resultados, ya que esperamos aminorar la inseguridad en este parque. Así que el resultado lo veremos en un par de meses más, ya a partir del 1 de enero de 2019, cuando la normativa entre en vigencia legal”.

REACCIÓN

El concejal y presidente de la comisión de Seguridad del Concejo Municipal, Francisco Sanz, manifestó que esta ordenanza se trata de una reacción a un problema que estábamos teniendo en Curicó.

“En este Parque Cerro Carlos Condell los miradores eran realmente un gran bar abierto en las noches y al día siguiente habían toneladas y toneladas de basura principalmente botellas de alcohol. Eso da cuenta que aquí no eran bien utilizados los miradores y en general el todo cerro Condell. Y esta ordenanza viene a poner horarios, no viene a cerrarlo como mucha gente dice. Viene a poner horarios de uso y horarios donde no se va a poder ocupar, de tal manera de poder resguardarlo y así hacer limpiezas y mantenciones, como evitar que esto se convierta en un gran bar abierto como lo estaba haciendo hasta ahora”, mencionó.

MULTA

Las personas que incumplan esta ordenanza municipal se arriesgan a una multa de 5 UTM, unos 240 mil pesos, que deberán pagar en los Juzgados de Policía Local de Curicó.

Por lo mismo, las autoridades llaman a la comunidad a cuidar este espacio, su flora y fauna. Y por supuesto, a respetar lo que indica la ordenanza, ya que, se trata de una política pública de seguridad que beneficiará a todos los curicanos.