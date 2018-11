Informan que apoderados están recibiendo resultados sobre las postulaciones de matrícula escolar online

Opciones. Quienes no queden en el colegio escogido, podrán repostular en una segunda etapa, entre el 3 y el 7 de diciembre.

CURICÓ. Con un resultado de un 84, 8 por ciento de alumnos en la Región del Maule, que quedaron en los establecimientos educacionales que habían escogido en las postulaciones efectuadas recientemente para la matrícula 2019, finalizó la primera etapa de este nuevo proceso para los colegios municipales y particulares subvencionados, denominado Sistema de Admisión Escolar.

La información la dio a conocer la directora provincial de educación, Irene Cortés Fuenzalida, ante la consulta de La Prensa, con la finalidad de aclarar las inquietudes que aún puedan tener padres y apoderados de la provincia de Curicó.

OPCIONES

“Los padres y apoderados ya saben si quedaron o no en los establecimientos que escogieron, pero sin embargo hay un porcentaje que no quedó en los colegios de su preferencia por lo cual quedan dos opciones para ellos. Lo primero esperar que corra la lista de espera y esto se sabrá el 3 de diciembre. La segunda opción será volver a postular en una segunda etapa donde existan vacantes, período que correrá entre el 3 al 7 de diciembre”, expresó la directora provincial.

Con respecto a los interrogantes que se han planteado por parte de los apoderados que buscaban colegios cercanos al hogar y que no quedaron, la directora señaló que fueron otros los parámetros que se pedían en las postulaciones, como tener hermanos en el mismo colegio, pertenecer al 15 por ciento más vulnerable del total del establecimiento escogido y en tercer lugar, ser familiar (hijo) de funcionarios del colegio o haber sido alumno en años anteriores y que no haya sido expulsado. Irene Cortés dijo que la cercanía correrá solo al final, cuando ya el alumno no haya quedado en las matrículas disponibles.

En relación a los registros de resultados para proceder a las matrículas, la directora, manifestó que la información está siendo entregada por el Ministerio de Educación a los apoderados en forma directa, pero que también se podrá solicitar apoyo en todos los colegios, como también en la dirección provincial de educación, Membrillar con Merced para que les ayuden a conseguir la información.