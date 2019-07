Informan alternativas de inmobiliarias a últimas familias de Campamento Esfuerzo y Esperanza

Información entregada por Serviu. Dirigentes agradecieron al municipio curicano, gobernación y a las distintas autoridades que los han apoyado.

Curicó. La historia del Campamento Esfuerzo y Esperanza de la comuna y que es último de la provincia, está llegando a su fin. La mañana de este jueves en dependencias del Serviu provincial, las últimas once familias que tenían pendiente su solución habitacional conocieron el estado actual del proceso y las alternativas inmobiliarias que tendrán para ocupar el subsidio que prontamente recibirán.

Pilar Contardo, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Curicó, comentó que “el alcalde Javier Muñoz, nos ha dado la instrucción de generar todos los apoyos posibles para los procesos de estas familias. Algunos de ellos están optando por adquirir viviendas usadas, por lo que en muchos de esos casos hay que regularizar ampliaciones y pertenencias, entonces desde allí ha existido un compromiso de la dirección de Obras de apoyar esos procesos y trabajar en conjunto con el Serviu y ahora se le está presentando a las familias la opción de poder optar por una vivienda nueva de la constructora Cerutti”.

Con estas alternativas y, a través del Programa de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se espera poner fin al último campamento que existe en la provincia de Curicó.

Al respecto, la delegada provincial del Serviu, Luzmira Albornoz, indicó que la reunión permitió “darles la tranquilidad a las familias de que estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad, con la Gobernación y en conjunto al ministerio, este Programa de Campa-mentos, con el que esperamos que en corto plazo este se cierre porque es el único campamento que tenemos a nivel provincial”.

La profesional contó que también se adquirió el compromiso de que estas once familias visiten las viviendas pilotos que tiene el Serviu en algunos proyectos, para que en el transcurso de la próxima semana se pueda conocer la decisión tomada por los beneficiados y así seguir avanzando en el sueño de la casa propia.

CIERRE DEL CAMPAMENTO

Marcelo Norambuena, presidente del Campa-mento Esfuerzo y Espe-ranza, agradeció a todos los que hicieron posible y que trabajaron para que las familias que allí habitaban, pudieron tener una solución habitacional digna.

“Muy contento por las once familias que están acá. Darles las gracias principal al señor alcalde Javier Muñoz y al concejal Jaime Canales y a la gobernadora Macarena Pons. Lo importante de esto es que se logró el objetivo. Los chiquillos van a tocar una vivienda buena y nueva en Santa Fe, estamos viendo ese proyecto y ojalá todos se vayan para allá para que puedan vivir dignamente y terminar el asunto del campamento y se pueda cerrar definitivamente”, indicó.

Norambuena agregó que están trabajando en el cierre del campamento. “No se ha recibido a ninguna familia. Hemos tenido problemas por eso, porque no queremos recibir a nadie allá, pero esa es la tarea, que no llegue nadie más y se pueda cerrar esto definitivamente, para que no pase lo que ocurrió en Santos Martínez donde después se volvieron a instalar. La idea acá es que se cierre esto y que se termine de una vez por todas”, enfatizó.

Una de las autoridades que estuvo siempre preocupada de las familias del campamento fue el concejal Jaime Canales, quien reconoció todo el trabajo realizado por el alcalde Javier Muñoz Riquelme, recordando que “cuando él propuso arrendar el terreno para que estas familias siguieran viviendo ahí, inmediatamente todos los concejales lo apoyamos. Aquí trabajó el alcalde, la gobernación, el Serviu, la EGIS Municipal y Dideco ya está trabajando con las familias y eso es lo que debemos seguir haciendo, trabajar todos mancomunadamente”.