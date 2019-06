Inchinor cumplió 60 años sirviendo a la comunidad

Instituto Chileno Norteamericano en Curicó. Un aporte cultural imposible de dimensionar, después de casi 20 mil días de enseñanza del inglés a estudiantes, profesores, empresarios y profesionales.

Pionera y actual decana institución inició sus actividades en la ciudad de Curicó el 12 junio de 1959, su misión continúa siendo establecer y promover relaciones culturales con la República de los Estados Unidos, labor que ha desarrollado exitosamente y con particular notoriedad en las últimas dos décadas.

CEREMONIA

En el Club de La Unión se realizó la ceremonia que fue encabezado por el presidente del Directorio Pablo Rojas Rivano, contando con numerosos invitados especiales y por cierto el Director Ejecutivo del Instituto, Manuel Molina Bustos, cuya gestión ha generado una importante transformación en términos cualitativos y cuantitativos, arrojando notables modernizaciones de infraestructura y una creciente vinculación con la comunidad provincial a la que “el Norteamericano” sirve, hace seis décadas.

En su discurso el presidente Pablo Rojas, destacó a quienes sembraron esta semilla cultural en Curicó, manifestando que “Inchinor fue fundado por un grupo de empresarios y profesionales curicanos, aquellos incansables personajes de antaño que trabajaban en distintas obras y proyectos para acelerar el desarrollo de Curicó. A pesar de los años transcurridos, no podemos dejar de mencionar a esos verdaderos emprendedores, que trabajaban para su querida ciudad”, dijo. A la vez que hizo una especial mención a Hernán Correa Letelier y Pablo Triggs O’Connor, cuyos hijos Gonzalo Correa y Denis Triggs, respectivamente, han continuado ligados a la institución.

“Son miles las personas que hemos beneficiado, ya que además de los cursos de inglés tenemos actividades como, presentaciones de jazz y blues, obras sociales, muestras pictóricas, visitas a hogares de ancianos, trabajo en la comunidad, aportes y donaciones a entidades de la zona, desarrollo de programas para jóvenes de escasos recursos, estos últimos, no solo aprenden inglés, sino que el diseño empleado está orientado a formar jóvenes líderes en sus comunidades”, puntualizó Rojas.

EMBAJADA

En representación de la Embajada de Estados Unidos, hizo uso de la palabra el agregado cultural David Fogelson, quien en un tono muy cálido y coloquial, dijo que “esta es una ocasión muy feliz para nosotros… se trata de celebrar los 60 años increíbles de Inchinor en Curicó”, añadiendo que “es importante hacer notar que estas organizaciones binacionales no nacieron de los gobiernos de los Estados Unidos, sino de ciudadanos que haciendo valer la buena voluntad, sabían que el entendimiento mutuo es importante para mantener la paz”.

Acto seguido con evidente afecto, dijo que “hoy me emociona ver cómo el instituto de Curicó ha crecido y se ha convertido en un referente en su ciudad… yo he visto cómo este instituto ha impactado a la ciudad de Curicó, de una manera muy fuerte… Aportando a través de múltiples programas educativos y culturales; estableciendo convenios de cooperación con diversas instituciones locales y centros de negocios… El Inchinor de Curicó fue de los primeros espacios que conocí en Chile y me impresioné; pensé que todos funcionaban así, como un verdadero espacio americano… es maravilloso ver lo bien que está celebrando sus 60 años”, puntualizó el personero.

En la ocasión también hubo entrega de reconocimientos a personeros de la Embajada y distinciones al personal.