Identificado autor de amenaza que provocó sicosis colectiva

En Colegio Rauquén. El establecimiento está consciente de que la medida que adopte generará comentarios a favor y en contra.

CURICÓ. Solo horas duró el misterio sobre quién estaba detrás del mensaje que hablaba de un tiroteo en un establecimiento educacional de la comuna. Si bien la amenaza no iba dirigida a un recinto en particular, las alarmas se activaron en el Colegio Rauquén. Finalmente, las sospechas tenían su asidero, pues un alumno de octavo año básico de ese establecimiento municipal fue quién mantuvo a su comunidad educativa en vilo. Incluso, cerca del 15 por ciento de los apoderados optaron por no enviar a los estudiantes a clases el lunes pasado.

Sobre este tema habló la directora provincial de Educación, Irene Cortés, quien confirmó que el autor de este hecho está identificado y que se supo por qué actuó de esa manera.

“Se están aplicando todas las medidas que corresponden de acuerdo a los protocolos que están establecidos en sus propios reglamentos”, apuntó. La autoridad agregó que “el director también mencionaba que estaba trabajando con el centro de padres y con el apoderado de este niño que provocó esta situación para también prestarle la ayuda y la formación que él necesita”, indicó.

RETO VIRTUAL

Irene Cortés resaltó que aún estamos frente a un menor que puede corregir su conducta.

“Está en una edad en la cual puede enmendar todos estos errores”, sostuvo.

En tanto, en las próximas horas el Colegio Rauquén adoptaría qué medidas se aplicarán contra el menor. En la instancia, participarán representantes de la plana directiva, del centro general de padres y del centro de alumnos. Trascendió que la idea no es crucificar al estudiante, pero tampoco dejarlo sin un llamado fuerte de atención.

Además, se supo que el controvertido mensaje obedeció a un reto virtual que tuvo con otras personas, es decir, fue inducido a realizar la cuestionada amenaza en redes sociales.

No hay que olvidar que también se está investigando la “pitanza” de la instalación de una bomba realizada el martes que provocó la evacuación del Liceo “Fernando Lazcano” y el jardín infantil y sala cuna “Capullito”.