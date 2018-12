Gremios de la salud primaria depusieron paro de actividades

Acuerdos. Los funcionarios retomaron sus funciones luego de reunirse con alrededor de 300 socios y conseguir el compromiso por parte de la autoridad de cumplir las peticiones pendientes.

CURICÓ. Tras varias reuniones que sostuvieron con el alcalde Javier Muñoz, los gremios de la salud primaria de esta comuna depusieron la paralización en la que se encontraban los Cesfam y Cecosf, por el incumplimiento de los acuerdos suscritos en 2016.

Si bien para la presidenta de Afusam este acuerdo no es cien por ciento satisfactorio, constituye un avance.

“Tuvimos un encuentro con alrededor de 300 socios en la asamblea que sostuvimos ayer en la mañana. No estamos satisfechos en un cien por ciento, pero logramos que la autoridad se comprometiera a cumplir con los convenios pendientes”, planteó la presidenta de Afusam Curicó, Karen Muñoz, quien aclaró que en esta oportunidad no se quiso suscribir un protocolo de acuerdo porque el de 2016 no se cumplió.

Dentro de los aspectos que están pendientes se encuentra el pago de 20 mil pesos producto de un incremento salarial alcanzado en el 2016, término del acoso laboral y mejoramiento de la administración del departamento Comunal de Salud.

“Existe un compromiso por parte del alcalde de instruir al departamento de Control Interno del municipio que realice una auditoría a la dirección comunal de Salud. Esta abordará temas de abastecimiento, contrataciones, medicamentos, compra de insumos; y se entregará el próximo año”, precisó la dirigenta.

También se concordó que se elaborará un protocolo de acuerdo que establezca los pasos para enfrentar los casos de agobio y maltrato laboral.

Otro de los acuerdos alcanzados es que se pagarán los 20 mil pesos durante el próximo año.

ALCALDE

En tanto, el alcalde Javier Muñoz destacó el acercamiento alcanzado con la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (Afusam) y que permitió poner término a la paralización de actividades de los recintos de salud de la comuna.

“No solo debe existir un compromiso por parte del municipio, sino que también de los trabajadores, dirigentes y concejales”, enfatizó.

Con respecto a la denuncia de Afusam en torno a casos de acoso laboral, Muñoz indicó que existe un compromiso de avanzar en un protocolo de acuerdo para enfrentar estas situaciones.

También el presidente de la comisión Salud del Concejo Municipal, Francisco Sanz, hizo hincapié en que los más perjudicados con estas paralizaciones son los usuarios de la salud primaria.

“Estoy muy conforme que se hayan logrado acercar las partes y así poner término a este conflicto”, planteó el edil, quien agregó que se requiere que el alcalde esté más presente en el Departamento Comunal de Salud.