Gracias a aporte municipal Villa Primavera podrá ejecutar proyecto de pavimentación participativa

CURICÓ. El concejo municipal de Curicó, presidido por el alcalde Javier Muñoz Riquelme, aprobó este martes una importante subvención para la Villa Primavera de Potrero Grande, que les permitirá llevar adelante uno de los proyectos más esperados por la comunidad del sector y que vendrá a mejorar considerablemente la calidad de vida de las más de 60 familias que la conforman.

“La Villa Primavera, para los que no la conocen, es una de las villas que está en el sector de Potrero Grande hacia la cordillera, donde hay del orden de 60 familias -aproximadamente- que viven allí. Hoy día nosotros estamos apoyándolos para poder sacar su pavimento participativo y por eso es que hemos complementado parte del costo de este proyecto con un aporte municipal, porque es una comunidad que años atrás tenía sus calles llenas de piedras, no tenía agua potable, no se podía llegar a través de un camino de buenas característica y hoy día lo hemos ido cambiando esto y la Villa Primavera, es fiel reflejo de cuando decimos que el patio trasero de Curicó ya no puede ser la zona rural, este es el mejor ejemplo de aquello y están integrados en el desarrollo y crecimiento de la ciudad”, comentó el alcalde Javier Muñoz.

EL PROYECTO

Este proyecto de pavimentación participativa que ha venido trabajando la Municipalidad de Curicó en conjunto con la comunidad del sector, tiene un costo de cuatro millones 600 mil pesos, de los cuales cuatro millones han sido recaudados por los vecinos a través de diversas actividades sociales. Contempla el asfalto de tres calles y misma cantidad de pasajes, además de veredas, cuya extensión total alcanza un kilómetro de longitud. Incluye el estudio de aguas lluvias, de topografía, de mecánica de suelo, el diseño de pavimento, memoria de cálculo y el plano del proyecto, además de la aprobación por parte del Serviu. Para esto, el Comité de Adelanto de la Villa Primavera solicitó al concejo municipal el aporte de 600 mil pesos, monto que les resta para llevar a efecto el proyecto y que fue aprobado por unanimidad por el cuerpo de concejales y el alcalde Javier Muñoz.

“ÉRAMOS UN PUEBLO OLVIDADO”

La presidenta de la organización vecinal, María Cristina Cortés, manifestó a los ediles su rotundo agradecimiento por la decisión y aprobación de los recursos. “Éramos como un pueblo olvidado y gracias a todos ustedes que, de una u otra manera nos visitan, nos sentimos más tomados en cuenta, de hecho así lo sienten los vecinos y están más entusiasmados en participan en otros proyectos” indicó.

Para finalizar, el alcalde Muñoz destacó que la Villa Primavera es un ejemplo de un sector rural, que ha sido parte del crecimiento de la ciudad en donde se han trabajado una serie de avances relevantes y sentidos por la comunidad, entre ellos, la extensión de la red de agua potable de Potrero Grande que les ha permitido a los vecinos contar con este vital elemento en sus viviendas.