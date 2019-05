Gobierno llama a senadores del Maule a apoyar TPP11

Autoridad. Personero dijo que, a su juicio, el acuerdo económico traerá solo buenas noticias para la región.

Curicó. De visita por el Maule, el secretario de Estado, Antonio Walker aprovechó de enviar un mensaje más que claro a los parlamentarios de la Cámara Alta que tienen que votar sobre el futuro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En conversación con diario La Prensa, el titular de Agricultura, Antonio Walker, precisó que sería un error rechazarlo, pues solo tiene beneficios para nuestro país. “Tenemos 26 tratados de libre comercio que han hecho que el Maule se pueda desarrollar como lo ha hecho. Son 11 países, acceder al 18 por ciento del PIB mundial es acceder a cinco millones de consumidores, es bajar los aranceles a tres mil 100 productos, gran parte de ellos agrícolas…son puras ventajas”, indicó. En ese sentido, el personero de Gobierno llamó a debatir el tema con altura de mira. “Quiero hacer un llamado a objetivizar la discusión, no podemos politizar temas técnicos. Para el Maule que está exportando dos mil 600 millones de dólares, que representa más o menos el 15 por ciento de las exportaciones de Chile, no nos podemos dar el lujo de no apoyar el TPP11, que ganamos por muy pocos votos en la Cámara de Diputados”, dijo.

TODOS GANAN

Antonio Walker señaló que todo el mundo agrícola ganaría con la aprobación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. “El tratado de libre comercio es abrir puertas. Y quién gana, el país chico porque nos acoplamos a la economía de los países grandes. A quién le conviene un tratado de libre comercio con China, mil veces a Chile, pues ya estamos exportando cuatro mil 300 millones de dólares en el sector silvoagropecuario de China, ya tenemos 40 mil hectáreas de cerezas en Chile”, apuntó. Sobre las críticas al TPP11, el ministro de Agricultura llamó a la calma, por ejemplo, con el patrimonio genético ancestral. “Para registrar una variedad de semilla se tienen que cumplir tres condiciones. Que sea nueva, homogénea y estable en el tiempo, o sea, las semillas o variedades ancestrales de Chile no se pueden registrar porque no son nuevas”, apuntó.

El secretario de Estado hizo estas declaraciones tras desayunar con un matrimonio beneficiado de Indap en la localidad de Tutuquén y luego con un grupo de cereceros en el sector Los Alisos de Teno, quienes con apoyo de Indap y el Gobierno Regional del Maule han logrado implementar cubiertas para sus huertos.