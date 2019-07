Gobernadora hace primer balance por proyecto Alessandri – Freire

Coordinación. La autoridad destacó el trabajo mancomunado que se ha desarrollado entre los diferentes servicios e instituciones que tienen que ver con esta potente obra.

CURICÓ. A casi una semana de comenzar con los desvíos y medidas de mitigación en torno al mega proyecto vial del eje Alessandri – Freire, la gobernadora Macarena Pons realizó un balance del súper lunes y los días posteriores.

“La verdad es que estábamos todos ocupados con este tema y habíamos tomado todas las medidas necesarias para que el primer día y el resto de la semana no fuera tan fuerte el cambio y no lo fue tanto. Obviamente hubo tacos y eso sabíamos que pasaría, pero no hubo un caos en la ciudad. Es muy importante dejar claro que se tomaron bien las medidas y que se pueden mejorar, por supuesto”, dijo la autoridad.

La gobernadora manifestó además que durante la semana se ha continuado con reuniones entre el municipio, Carabineros, gobernación, seremi de Transportes para seguir mejorando; de hecho, manifestó la autoridad, el municipio “se ofreció amablemente a instalar letreros con sugerencias de otros caminos, para que la gente conozca otras rutas para llegar al lugar de destino. El alcalde (Javier Muñoz) ofreció eso, estamos a la espera que llegue y creo que será un gran aporte. Creo que así es como se tienen que hacer las cosas, cuando todos trabajamos juntos”.

Macarena Pons dijo además que en reunión con el prefecto de Carabineros, coronel Aldo Borroni, el uniformado le planteó la idea que los colegios puedan abrir más temprano sus puertas y se podría disponer de un funcionario para que resguarde el establecimiento y los alumnos puedan llegar más temprano.

“Aquí está la disposición de todos para que esto resulte, que salga adelante. Vamos a tener que hacer sacrificios, sí, todos nosotros, tal vez salir 10 o 20 minutos antes de la casa, qué ruta o desvío es el que más me acomoda y ese ajuste es el que las personas tienen que determinar en estos días”, comentó la gobernadora de Curicó.

COLEGIOS

La gobernadora de Curicó también comentó que desde marzo comenzó a reunirse en una mesa de trabajos con Carabineros y los colegios de avenida España y Zapallar, para solicitarles estudiar la posibilidad de contratar buses de acercamiento para los niños. “Con esto lo bueno es que tenemos un bus versus 40 autos, porque además acá los apoderados tampoco están acostumbrados a hacer turnos”, dijo.

MEDIDAS

Macarena Pons hizo hincapié además en que este proyecto tiene una duración de cuatro años, por lo que la ciudad tendrá que acostumbrarse a este cambio. “Habíamos pensado en un principio ejecutar el proyecto en tres tramos, pero no se pudo, se trabajará en toda la franja a la vez, pero sí tenemos la gran ventaja que podemos seguir entrando a Curicó por avenida Alessandri. Podemos ver también que se instalaron cinco semáforos para poder mitigar todo esto; se pavimentaron algunos tramos de calles y así tenemos varias medidas de mitigación que están ayudando a que la gente tome rutas diferentes, vías alternativas y que nos permitan hacernos la vida un poco más fácil a todos”.

La gobernadora dijo además que se tiene que evaluar también el cruce Los Vidales, “para que la locomoción colectiva tal vez pueda tomar otra ruta, no lo sé aún; tenemos que hacer alguna evaluación para ver cómo podemos descongestionar ahí, porque sabemos que estuvo complicado”.