Gobernador acompañó a vecinos a conocer departamentos en las Torres del Vaticano

Junto al alcalde de Curicó, Javier Muñoz. Tanto vecinos como autoridades recorrieron las torres, conocieron los departamentos y compartieron la alegría de lo que será el sueño de la casa propia para muchas familias.

Curicó. El gobernador provincial, Roberto González, acompañó a las familias beneficiadas durante la primera visita guiada a los departamentos del proyecto habitacional Torres del Vaticano del sector Aguas Negras de Curicó.

“Esta es una visita que se enmarca dentro de las visitas que los propietarios tenían planificadas a los departamentos y estamos acá por un encargo que me hizo personalmente el seremi de Vivienda, Gonzalo Montero, que por motivos de salud no ha podido estar presente. Básicamente es recorrer los departamentos junto a las familias. Este es un conjunto habitacional que tiene 20 torres, 20 departamentos por torre, va a beneficiar a 400 familias acá en la comuna de Curicó; son muy lindos los departamentos, felicitar al Serviu por tan bonita obra”, dijo la autoridad provincial.

ENTREGA

El proyecto, cuya entrega está planificada para mayo de 2020, evidencia un importante estado de avance. “Ya lleva un 67 por ciento de avance la obra, podemos ver que ya hay torres avanzadas en su totalidad. Contento de poder acompañarlos y poder estar recorriendo sus futuros departamentos, con los que finalmente cumplirán el sueño de la casa propia”, enfatizó la autoridad provincial.

Ludomilia Martínez es una de las futuras propietarias; a sus más de 70 años está ansiosa por recibir su vivienda, tanto que la emoción se apoderó de ella durante la primera visita.

“Muy emocionada, porque está muy linda; yo he sufrido mucho, me ha costado mucho sacrificio, por eso yo me siento contenta con mi casa; viviré solita, pero van a venir todos mis nietos… el sueño de la casa propia, feliz, feliz”.

SATISFACCIÓN

En el recorrido participó también el alcalde de Curicó, Javier Muñoz, quien destacó la importancia del proyecto Torres del Vaticano.

“Un proyecto muy bonito, porque ha sido ampliamente esperado por las familias, son 400 familias que van a vivir acá, además es un proyecto que se instala en un barrio que antes era un botadero y que por lo tanto, también para los vecinos del entorno va ser un logro importante, consolidar un barrio habitacional de buena manera, así que estamos contentos”.

Dorca Muñoz, dirigente del grupo habitacional, celebró el avance de los departamentos e indicó que se trata de un gran logro tras tres años de trabajo.

“Gracias a Dios que nos ha puesto a las personas indicadas que nos han ayudado para no estancarnos y seguir, seguir, seguir; ver la alegría de la gente al ver su departamento me llena de alegría a mi también, de ver que todo el trabajo que se ha hecho, las comunicaciones que hemos hecho, a las personas que hemos acudido, nos han respondido, entonces eso me llena de alegría”.

Los departamentos tienen 55,82 metros cuadrados, distribuidas en veinte torres de hormigón armado, poseen un total de 231 estacionamientos, mil 857 metros cuadrados de áreas verdes, juegos para niños, entre otros, siendo la inversión total del proyecto, de 371 mil 460 UF.