Gendarmes iniciaron paro de actividades a nivel nacional

Sin atención. Los funcionarios no están recibiendo nuevo reos, quienes debieron ser derivados a unidades de Carabineros.

Curicó. Un nuevo “gallito” comenzó ayer entre el Gobierno y los gendarmes, quienes iniciaron un paro de actividades para presionar a que se instale una mesa de trabajo que tome en cuenta sus peticiones relacionadas con mejorar sus condiciones actuales. En ese sentido, el presidente de Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Gendarmería provincial Curicó, Ricardo Méndez, señaló que llevan cinco meses de diálogo, pero que hace dos semanas las relaciones están quebradas porque no se han tomado en cuenta sus demandas. “Una de ellas es la carrera funcionaria, la redistribución del personal, un reencasillamiento del personal de la planta uno y dos por el estancamiento que se ha producido por más de 12 años en nuestras filas”, apuntó. El dirigente criticó que haya funcionarios que tienen 15 años de permanencia en el mismo grado y al llegar a los 30 años no obtendrán el grado máximo que es ser suboficial mayor. Además, agregó que dentro de los planteamientos está que el gobierno disponga de incentivos al retiro para crear nuevas vacantes.

MEDIDAS

Ricardo Méndez sostuvo que el paro no es contra los internos, sino que contra las autoridades. “No estamos cubriendo tribunales. Carabineros se hizo cargo de los calabozos y de los juicios orales y de garantía. El funcionamiento de la cárcel sigue normal porque esto no es contra la población penal ni contra sus visitas”, indicó. El dirigente señaló que si no hay una respuesta pronta, no descartan extender el paro de forma indefinida.