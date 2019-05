Fundación Regional del Parkinson asegura que ya tiene nueva casa

Celebración. Un grupo de personas se iba a tomar el recinto ayer, pero horas antes el seremi de Bienes Nacionales les informó de la buena noticia.

CURICÓ. El plan era encadenarse a la reja del inmueble ubicado en avenida Camilo Henríquez, sin embargo, los planes cambiaron radicalmente. La presidenta de la Fundación Regional de Parkinson, Elisa Cubillos, señaló que la noche del lunes habló vía Whatsapp con el seremi de Bienes Nacionales, quien les informó de la decisión.

“Cuando llegó a mis oídos que el alcalde se hacía cargo de todo esto me volví loca y empecé a llamar a todo el mundo, que no podía ser y ahí me aconsejaron que me tomara esta cuestión, pero no lo voy a hacer por respeto al seremi y al intendente que me pasó la llave”, apuntó.

La dirigente puntualizó que la Municipalidad se quedará con la parte de adelante del inmueble y que el resto quedaría para los 62 pacientes de Parkinson, quienes han sido atendidos en la ex Escuela Venezuela.

“Estoy feliz porque donde estamos es muy frío, se llueve todo y era muy chico y las personas chocaban cuando hacían sus ejercicios”, contó.

MÁS ESPACIO

La kinesióloga de la fundación, Natalia Alvial, resaltó que ahora tendrán más espacio para que los pacientes hagan de mejor manera sus terapias. “Tenemos desde maquinarias para trabajar cardiovascularmente hasta ejercicios de sicomotricidad, entonces el estar hacinados es inseguro para los pacientes que va en desmedro de su mejora”, apuntó.

De esa forma, las alrededor de 12 personas que llegaron a pelear por sus derechos se fueron en total calma y felices, esperando la apertura oficial de su nueva casa, lo cual esperan que suceda lo antes posible.