Fundación Educacional Arauco “le pone ruedas” a los libros

En Licantén. Bibliomóvil comunitario recorrerá diversos sectores apartados y rurales de la zona, fomentando el gusto por la lectura.

LICANTÉN. La Fundación Educacional Arauco está impulsando en la comuna de Licantén un bibliomóvil, con el propósito de promover el acceso de la comunidad a la cultura y a una atractiva y variada oferta de más de mil 200 libros.

Este bibliomóvil comunitario recorrerá semanalmente sectores apartados y rurales de la comuna, desarrollando diversas actividades y ofreciendo un servicio de préstamo de textos, todo sin costo para la comunidad.

Para facilitar el funcionamiento de este bibliomóvil, se definieron algunas sedes donde un encargado tendrá la misión de organizar y facilitar el desarrollo de actividades de promoción lectora, junto con la entrega y retiro de libros.

Las sedes que visitará el bibliomóvil son: Parcelas de Idahue, Placilla, La Leonera, Los Junquillos, Lora, Fundo Lora, Huapi, La Pesca, Iloca y Duao.

El bibliomóvil de Licantén fue inaugurado en una ceremonia realizada a un costado de la Biblioteca Municipal, la que contó con la participación de autoridades comunales, de la Fundación Educacional Arauco y la propia comunidad.

En la ocasión, Isidora Recart, Gerenta de la Fundación Educacional Arauco, dio cuenta de la importancia de esta iniciativa, señalando que “con el Bibliomóvil buscaremos promover el gusto por la lectura y fortalecer el hábito lector, para que -así como dijo Gabriela Mistral, logremos “hacer leer, como se come, todos los días, hasta que la lectura sea, como el mirar, ejercicio natural, pero gozoso siempre. El hábito de leer no se adquiere si él no promete y cumple placer”.

El impulso de esta iniciativa es el resultado de un trabajo colaborativo entre el municipio, Fundación Educacional Arauco y el Estado, a través del uso de la ley de donaciones culturales, además de la Fundación La Fuente como organismo ejecutor experto.

En tanto, el alcalde de la comuna, Marcelo Fernández, valoró esta nueva iniciativa de la Fundación Educacional Arauco en Licantén. “Estoy muy contento y agradecido porque éste es un lindo proyecto que va a motivar y estimular la lectura en nuestras familias, en nuestros niños, y vamos a poder llegar con los libros a muchos lugares apartados”, dijo.

Por su parte, Patricio Núñez, quien está a cargo del bibliomóvil, asumió con mucho entusiasmo esta iniciativa, señalando que “es un bonito desafío porque es una extensión de la biblioteca hacia los sectores más lejanos de la comuna y además de llevar libros, vamos a desarrollar distintas actividades”.

MUCHOS AÑOS

La Fundación Educacional Arauco lleva 13 años desarrollando programas de fomento a la lectura, a través del funcionamiento de bibliomóviles.

Actualmente, está desarrollando un Programa de Fomento Lector con todos los bibliomóviles impulsados durante más de una década. Y es así como desde este año, Licantén se suma a otras comunas que se han visto beneficiadas con esta iniciativa tanto en el Maule como en otras regiones del país. Estas comunas son Teno, Arauco, Cañete, Contulmo, Los Álamos, Lebu, Tirúa, Curanilahue, Coelemu, Ninhue, Portezuelo, Quillón, Quirihue, San Nicolás, Mariquina, Lanco y Máfil.

Isidora Recart explicó el sentido que tiene para Fundación Educacional Arauco, involucrarse en este trabajo de fomento a la lectura. “Como Fundación estamos convencidos de que la lectura facilita el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia, las emociones y la creatividad; es fuente de recreación y de goce. Las palabras nos permiten soñar, viajar, emocionarnos, y aprender, por lo que la lectura tiene un valor insustituible y el rol de los adultos, como buenos mediadores entre el libro y el lector, es fundamental”, afirmó.

Para esta Fundación Educacional -perteneciente a la empresa Arauco-, la educación y la cultura tienen un poder transformador en cuanto aportan libertad a las personas, equiparan sus oportunidades, contribuyen a reducir la brecha de la pobreza y actúan como principal motor del país. Para esto, desarrolla programas de mejoramiento educativo y cultural en comunas de las regiones del Maule, Ñuble, Bío Bío y Los Ríos, donde la compañía forestal tiene sus operaciones. Estos programas apoyan la educación municipal y el acceso a la cultura para entregar mayores oportunidades, impactando positivamente a la fecha, a cerca de 100 mil estudiantes, cinco mil profesores y 570 escuelas.