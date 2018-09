Fonderos preocupados por baja asistencia debido al mal tiempo

Incertidumbre. A diferencia de años anteriores, los encargados de fondas y ramadas no hacen un balance muy positivo de los primeros días de celebración de Fiestas Patrias.

CURICÓ. El mal tiempo, el frío y la lluvia ha traído consecuencias negativas para fonderos y ramaderos que este año se instalaron en el recinto de La Granja de esta ciudad.

Al mediodía de ayer, un ambiente frío y desolado era el que se veía en este lugar, lejos de lo que se ha podido apreciar en años anteriores.

Carmen González, del local “El Pelao” asiste por segundo año consecutivo a este recinto, lugar en el que los visitantes pueden disfrutar de anticuchos, empanadas, choripanes y terremotos.

Ella dice que los primeros días de estas Fiestas Patrias, no se ha vendido mucho para la inversión que ellos realizan. “Ha venido gente, pero esto es preocupante. No podemos trabajar tranquilos, porque la inversión es grande y si llueve no viene gente. Ojalá que las autoridades vean que si la cosa está mala, podamos estar uno días más acá, para no perder la inversión… porque si lo comparamos con años anteriores, este año está malo. Si hay buen tiempo, la gente sale; si hay lluvia, la gente se queda en su casa y a nosotros nos va mal”, dice Carmen.

Por su parte, José de la Guarda, del “Rancho de Maxi” dice que si bien no se pueden quejar, este año no ha sido como el anterior. “Por segundo año consecutivo nos eligieron como la mejor cocinería de las ramadas. Fuimos premiado el día de la inauguración, con las autoridades… pero nos preocupa la lluvia, por nosotros, por los colegas ramaderos, porque tenemos la ilusión que nos vaya bien por la gran inversión que hicimos”, dijo.

EXTENDER

LOS DÍAS

José de la Guarda manifestó que a pesar de la baja afluencia de público, están tranquilos, pues el alcalde Javier Muñoz manifestó la posibilidad de extender los días de venta si el tiempo empañaba las celebraciones.

Conversamos con el alcalde Javier Muñoz, quien efectivamente confirmó que los días de fondas y ramadas en La Granja se extenderán debido a las malas condiciones del tiempo. “Nosotros esperábamos que la lluvia llegara el martes, no el lunes. Por lo mismo hemos pensado que las fondas y ramadas continúan. Queremos que la gente descanse el jueves y durante viernes y sábado ellos pueden vender todo lo que les queda, porque la inversión que hacen es grande. La idea hubiese sido que estuvieran hasta el domingo, pero ese día juega Curicó Unido y no podemos tener ambos eventos simultáneos, menos con venta de bebidas alcohólicas en las fondas y ramadas”, dijo el jefe comunal.

CARABINEROS

En el lugar, diario La Prensa también conversó con personal de carabineros, quienes afirmaron que las dos primeras jornadas de celebración estuvieron muy tranquilas y ordenadas.

El suboficial Jorge Morales manifestó que durante las primeras jornadas el comportamiento de los asistentes fue bueno, pero que lamentablemente –para fonderos y ramaderos- la afluencia de público fue poca. “El domingo en la noche hubo cerca de 500 personas, y eso quiere decir que la asistencia debido al mal tiempo, no fue buena. Acá todo lo que se refiere a seguridad está garantizado, entre carabineros y guardias municipales. El llamado es a la comunidad, para que vengan y disfruten de estas actividades”, comentó.