Fogata provocó incendio al interior de Iglesia San Francisco

Cuidado. Bomberos tuvieron que trabajar con mucho cuidado, pues la estructura del recinto quedó muy debilitada tras el terremoto de 2010.

Curicó. La emergencia se registró a eso de las 6:15 de la mañana de ayer martes. Vecinos del pasaje ubicado en la parte posterior al recinto se percataron de algunas llamas en la techumbre. Fue así como llegaron rápidamente los voluntarios de Bomberos, quienes controlaron las llamas para que no se propagaran a casas cercanas. El encargado de Emergencias de la municipalidad, Marcelo Quitral, precisó dónde se concentró el incendio. “Bomberos trabajó en la parte donde el sacerdote hace la misa. En el costado izquierdo gente en condición de calle que se aloja en el lugar rompió el cerco y, tal vez por el frío, encendió una fogata, provocando este incendio”, dijo. El funcionario municipal puntualizó que el trabajo de los voluntarios fue muy acucioso, pues la idea era no dañar la estructura de la iglesia, la cual quedó muy dañada y debilitada en el terremoto de 2010. “Trabajaron cuatro compañías de Bomberos, donde pudieron controlar el fuego. Hubo cortes de tránsito en todo el sector”, apuntó. Por tal motivo, hubo turnos para extinguir el fuego debido a que, además, el siniestro estaba concentrado en la parte superior del inmueble. El objetivo, además, era evitar algún tipo de accidente. Marcelo Quitral dijo que debe coordinarse un reforzamiento del cierre perimetral de la iglesia para evitar otra emergencia.

ESTADO DE ABANDONO

En tanto, la gobernadora Provincial, Macarena Pons, lamentó el hecho porque “la iglesia es un símbolo de nuestra ciudad que todos esperamos que pronto pudiera estar en reconstrucción, pero lamentablemente aquí hay un juicio que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) contra el Consejo de Defensa del Estado (CDE), porque la municipalidad autorizó parte de este terreno para poder instalar un pub que tampoco puede funcionar”. La funcionaria de Gobierno indicó que mientras no se resuelva ese tema judicial no se puede avanzar. “El Gobierno Regional, que es el encargado de poder asignarle recursos para la reconstrucción de la iglesia, no puede hacer nada. Es lamentable que por un error administrativo hoy día esa iglesia esté en el estado de abandono en que está y, por supuesto, expuesta a situaciones como la que lamentamos hoy día”, sostuvo. Macarena Pons dijo que se trabajará en cerrar de buena manera el recinto.