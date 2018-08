Finlandeses interesados en convertir nuestros residuos domiciliarios en energía

Exposición. Embajador en Chile se reunió con el alcalde de Curicó, explicando los detalles de innovador proyecto.

El embajador de Finlandia en Chile, Markus Leinonen, y su comitiva, presentaron un proyecto para terminar con los vertederos en Curicó. El objetivo de la iniciativa es poder construir una planta para transformar los residuos domiciliarios e industriales en algún tipo de energía. En este sentido el expositor de la embajada finlandesa Rodrigo Tapia, Presidente de la Cámara Chileno Finlandesa, explicó los detalles del proyecto, tras reunirse con el alcalde, Javier Muñoz.

“Consiste en hacerse cargo de un tema que es muy complicado que es la basura, es convertir la basura en un valor, que significa básicamente que los residuos domiciliaros e industriales puedan convertirse en combustible para generar energía, ya sea térmica, eléctrica o bien combustible para otras industrias y de esa forma reduzca, en primera instancia, los costos operacionales de la municipalidad. Se mejore la salud en los sectores aledaños, ya que no habrá relleno sanitario y cambia la filosofía de ver el tema de la basura, ya que no se va a depositar a un lugar y algo que yo me olvido, sino que yo me hago cargo de esto, y que es valioso”, comentó Tapia.

OPORTUNIDAD

Por su parte, el alcalde Javier Muñoz destacó este encuentro y resaltó lo importante que es esta temática, sobre todo con las próximas generaciones. “Aquí estamos hablando de un proceso que se desarrolla en Europa hace muchos años y que convierte toda esta basura en diferentes tipos de energía. Ha sido una conversación muy interesante, que este proyecto viene con financiamiento, nosotros como municipalidad no invertiríamos un peso en esta temática, muy por el contrario, sería muy beneficioso para nosotros, porque podríamos aportar la materia prima, que hoy en día pagamos 600 millones al año, para que nos reciban la basura en los vertederos. Es una tremenda oportunidad desde el punto de vista medioambiental, financiero y para las próximas generaciones”, dijo.

EMBAJADOR

Por su parte el embajador de Finlandia en Chile, Markus Leinonen, dijo que su país es líder en la conversión de los residuos en energía. “Queremos poner en valor los residuos, Finlandia es líder en ese ámbito, no se ven los residuos como algo malo sino como fuentes de energía. Finlandia y los demás países nórdicos somos líderes en eso y no tenemos vertederos porque los residuos son un recurso positivo y se puede usar de diversas maneras según el origen de los residuos. Presentamos la realidad nuestra al alcalde y a su equipo y hemos compartido esa experiencia analizando juntos de que manera la experiencia finlandesa puede servir en la zona”, acotó.

TRABAJO

Durante los últimos años y con la creación del departamento de Medio Ambiente, el municipio ha estado trabajando constantemente en iniciativas que promuevan el reciclaje y que fomenten el cuidado medio ambiental.

Mario Undurraga, miembro de la comisión de Medio Ambiente calificó de “muy interesante” la reunión. “Este es un tema que venimos trabajando hace algunos años, por la presentación que nos hacen podríamos economizar una cantidad importante de plata para la municipalidad. Además, de los costos directos de economía, también tenemos un tema medioambiental y eso es lo más importante y lo que nos hemos enfocado. Nosotros como municipalidad de Curicó estamos embarcados en tema de ahorro de agua, de energía eléctrica, reciclaje. Nos hemos sumado al reciclaje electrónico, reciclaje de tapas de bebidas, y muchas cosas más que yo creo que van en el camino correcto”, mencionó el concejal.

FUNCIONAMIENTO

De acuerdo a las conversaciones sostenidas, el municipio aportará la información necesaria para poder realizar el estudio necesario. “Esto nos permitirá darle una opción de cómo nosotros creemos, con la tecnología finlandesa, que esto podría manejarse y hacerse. Si finalmente llegamos a un acuerdo y esto se lleva a cabo, será un consorcio de una empresa finlandesa que va a llevar a cabo este proyecto. El negocio de le empresa es vender algún tipo de energía o combustible. El municipio se ahorra los costos de la recopilación de la basura, los costos de salud, derivados de lo que significa tener estos rellenos sanitarios”, dijo Rodrigo Tapia, consultor de energías.