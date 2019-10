Familias del campamento “Esfuerzo y Esperanza” recibirán sus casas

En marzo de 2020. Gobierno da solución habitacional al último campamento de la provincia de Curicó.

CURICÓ. Hasta el Edificio de los Servicios Públicos llegaron las últimas once familias del grupo “Esfuerzo y Esperanza”, único campamento de la provincia, para compartir un desayuno con el gobernador Roberto González, con motivo de la adjudicación directa del subsidio habitacional, que les permitirá en marzo de 2020 tener su vivienda propia.

“Una alegría tremenda, como Gobernación de Curicó, poder estar compartiendo con estas once familias y los representantes de algunas que no han podido estar presentes acá, porque el sueño de la casa propia es un sueño que tiene toda persona en esta tierra y concretar ese sueño y que hoy día se empiece a hacer realidad, es algo muy importante para nosotros. En nombre del Presidente Sebastián Piñera y de nuestro Gobierno, estar compartiendo con ellos, es una muestra de orgullo y a mí personalmente, que hace muy pocos días asumí este cargo en la Gobernación, me pone muy contento en lo personal, así que comprometida mi presencia para cuando inauguremos esas casas y poder seguir compartiendo con ellos, tal como lo estamos haciendo acá en este desayuno; insisto, motivo de alegría, de sentirnos orgullosos de que el trabajo se está realizando bien, porque ver esas caras contentas, de alegría, nos pone muy contentos como Gobierno”.

Se trata de once subsidios de asignación directa otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la Seremi del ramo, tras la gestión iniciada en noviembre de 2018, por el diputado Hugo Rey, quien se reunió en aquella oportunidad con el ministro Cristián Monckeberg.

BENEFICIOS

Actualmente las familias del campamento “Esfuerzo y Esperanza” cuentan con un subsidio de arriendo otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con objetivo de que puedan arrendar momentáneamente una vivienda, a la espera de la entrega definitiva. Tres grupos familiares ya han optado por dicho beneficio y dejado el campamento.

El concejal Jaime Canales, quien asistió al desayuno ofrecido por la gobernación a las once familias y sus dirigentes, se mostró emocionado con la noticia; comentó saber en carne propia lo que era vivir en un campamento: “Todos tenemos el sueño de tener nuestra casa propia y hoy cuando vemos que estas once familias están cumpliendo el sueño, no solo de ellos, sino que el sueño del Presidente Piñera cuando dijo que se acaben los campamentos en Chile y es el último campamento que teníamos acá en Curicó y Dios quiera que nunca más tengamos otro, porque yo sé lo mal que lo pasan, en invierno principalmente, con la lluvia, con el barro, así que estoy muy contento y hoy tenemos que agradecerle a un sinnúmero de autoridades porque aquí se hizo un trabajo mancomunado con todos y cuando las autoridades de Curicó se ponen a trabajar en beneficio de la gente , la verdad es que todo resulta”.

Marcelo Norambuena, dirigente del Campamento “Esfuerzo y Esperanza”, agradeció las gestiones de las autoridades en la adjudicación directa de los once subsidios que pondrán término al único campamento de la provincia.

“Para mí es una alegría muy grande, para las once familias, costó pero salió, es gracia a la garra que tuvieron ellos, la idea es que ellos lo pasen bien en estos momentos y de aquí a la casita propia, ojalá pasen los meses luego y a vivir dignamente como debe ser, como cada curicano o cada chileno, cumplir el sueño de la casa propia y darle las gracias a Jaime Canales y al gobernador”.

VIVIENDAS

Las viviendas que recibirán las once familias ya se encuentran en un estado avanzado de construcción y serán entregadas en marzo de 2020; las propias familias pudieron recorrer las instalaciones de sus futuras viviendas, acercándose cada vez más al sueño de la casa propia y a poner fin a los campamentos en Curicó.

“Vivir de manera digna, en una casa como corresponde, con la energía que ellos tienen, con todo lo que muchas veces les tocó vivir, momentos difíciles, hoy día esto queda atrás y que puedan vivir de manera digna en un hogar como corresponde”, concluyó el gobernador de Curicó.