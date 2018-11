Exitosa primera jornada de la Fiesta Costumbrista del Cordero Rauco 2018

V versión. Con muncha alegría y tradiciones vivió el arraigado primer corte de cordero en esta fiesta rauquina.

RAUCO. Esta tradicional ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Enrique Olivares acompañado por el embajador de Palestina, Imad Navil Jada’a; el senador Juan Antonio Coloma, el diputado Alexis Sepúlveda, los consejeros regionales Cristina Bravo, George Bordachar y Manuel Améstica; el alcalde protocolar de Curicó Javier Ahumada y los concejales de Rauco Manuel Poblete, Ismael San Martín, Juan Jofré y Sergio Rivera; dando el vamos a esta fiesta con el tradicional primer corte de Cordero realizado por el jefe comunal y presidente de la Corporación Cultural de Rauco, Enrique Olivares.

“Estoy muy contento de poder dar por inaugurada esta la quinta versión de la Fiesta Costumbrista del Cordero Rauco 2018, muy orgulloso de poder recibir al embajador de palestina Imad Navil Jada’a como también de senadores, diputados, consejeros regionales, alcaldes y nuestros concejales. Quiero decir que mientras yo sea alcalde de esta comuna esta fiesta seguirá manteniéndose como tradición”, dijo el alcalde de Rauco.

TRADICIONES

Este año se destacan los más de 25 conjuntos folclóricos y una gala folclórica de alumnos rauquinos que se presentarán en el escenario principal, además del tradicional baile amenizado por los grupos Contrabando Sureño y Los Pincheiras del Sur.

El embajador de palestina Imad Navil Jada’a se manifestó muy emocionado de estar invitado a esta hermosa fiesta.

“Estoy muy agradecido por la invitación que me realizó el alcalde Enrique Olivares, la verdad es que me emocioné mucho ya que me sentí en mi tierra palestina por un momento, ya que el recibimiento de la gente de Rauco fue increíble, espero que me inviten el próximo año”

El cordero como siempre es el rey de esta tradicional fiesta costumbrista y este año destacan la llegada de los crianceros del sector de Las Cruces, que se caracterizan porque sus corderos son orgánicos, ya que son alimentados con aguas libres de todo tipo de químicos, lo que hace que su carne tenga un sabor muy especial.

EL CORDERO

Así lo explicó Manuel Gómez Criancero del sector de Las Cruces. “Me gustó este evento, primera vez que vengo a esta fiesta, la gracia del cordero de nuestro sector es que es orgánico, ya que no está en potreros o en campo rulo. Su sana alimentación hace que el cordero de Las Cruces sea mucho más sabroso que otros corderos”.

Invitamos a todos los vecinos para que asistan a disfrutar de la quinta versión de la Fiesta Costumbrista del Cordero, que se está desarrollando en el estadio municipal de Rauco, con entrada gratuita.