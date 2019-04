Exdirigente de barrio nororiente reflexiona sobre aeródromo local

Aspiración. Osvaldo Letelier, destaca que el deseo de mucha gente es que se cambie de ubicación y se levante un recinto más moderno.

CURICÓ. El expresidente de la agrupación de juntas vecinales del barrio nororiente de la ciudad y en especial de población Rauquén, Osvaldo Letelier se refiere a la necesidad de hacer un cambio de ubicación del actual aeródromo del Club Aéreo de Curicó.

Manifestó el expresidente, quien ocupara el cargo por muchos años, que esta aspiración de los vecinos se viene gestando por largo tiempo y que ahora se ha convertido “en una necesidad urgente”, debido al avance de la modernidad que requiere de un recinto mayor para que pueda recibir aeronaves de envergadura.

“Felicito a quienes han vuelto a poner el tema del aeródromo en la noticia, como son el diputado Hugo Rey y el concejal Mario Undurraga, que se la están jugando por Curicó, ya que mucha gente no sabe lo importante que es tener un aeródromo moderno, porque el que tenemos actualmente es un obstáculo para el progreso de la ciudad. Hay terrenos donde no se puede edificar ni utilizar en otras cosas más trascedentes por esta dificultad. No estamos en contra del club aéreo, sino que estamos porque se cambie de ubicación el aeródromo”, expresó.

MAYOR PROGRESO

Manifestó Osvaldo Letelier, que el Club Aéreo tiene un terreno en la localidad de Los Lirios, con las condiciones para albergar un aeropuerto moderno que sería solución para los habitantes del barrio nororiente de la ciudad y un progreso para Curicó. “La gente de la política tiene que meterse en esta materia y conversar con nosotros, para luego pedirle a la máxima autoridad del país que haga realidad esta aspiración. Muchas ciudades han avanzado en materia de conectividad aérea, pero Curicó se ha quedado atrás. Chile ha firmado un convenio comercial con China y se va a requerir viajes rápidos para llevar la fruta más delicada como el arándano, la frutilla y la cereza a los puertos y embarcarla al extranjero. Nuestra provincia no puede quedarse atrás”, señala.

Destacó el exdirigente vecinal, que la gente debe entender lo necesario que es contar con un aeródromo moderno y amplio, tanto para la actividad comercial, como también para el transporte de pasajeros y como punto de operaciones de aviones cisternas que apoyen la acción de Bomberos y brigadas de Conaf, en el combate de los incendios forestales”.