Evalúan de manera positiva primera noche del albergue municipal

Establecido en la Casa de la Juventud. En la primera noche de funcionamiento recibió a 10 personas en situación de calle, a quienes les dieron abrigo y alimentación. Se mostraron felices y agradecidos de la gestión realizada por el municipio curicano.

CURICÓ. Ponerse en el lugar del otro fue lo que motivó al alcalde Javier Muñoz a realizar la apertura de un albergue municipal que permitiera dar alojamiento, abrigo y una leche caliente, para mitigar los efectos de las bajas temperaturas en personas que se encuentran en situación de calle.

Fue así como la noche del miércoles llegaron 10 personas hasta el albergue municipal provisorio instalado en la Casa de la Juventud (Manso de Velasco 744) y fueron recibidos con un trato amable, una leche caliente y alimentación.

Este albergue permanecerá abierto mientras el Gobierno pone en marcha los programas de albergues para personas en situación de calle y que deberían comenzar en el mes de junio. Sin embargo las bajas temperaturas ya están afectando la vida de las personas que no tienen un hogar donde cobijarse.

BENEFICIADO

José de la Cuadra, persona en situación de calle y oriundo de Santiago, llegó a pedir alojamiento al albergue. “Esto es magnifico, a veces la gente porque se separa la familia, drogas o alcohol y pasamos por situaciones catastróficas. Se va a empezar a morir la gente y tener este albergue te motiva hacer algo por tu vida. Hay que darle las gracias al alcalde porque somos seres humanos no importa la condición. Todos tenemos hijos, yo tengo hijos y nietos y las relaciones no están muy buenas. Esto me motiva a salir de la calle. Yo pertenezco al programa calle y le doy las gracias a todos los que se preocupan de uno, el ministerio tiene que ponerse las pilas porque hay gente que está peor que nosotros. Yo vengo de un lugar donde estaba con mucho frío, con malas condiciones de salud y mucho alcoholismo y esa gente puede que no pase este invierno”.

DIDECO

Por su parte, la directora de Desarrollo Comunitario, Pilar Contardo, explicó que esta la primera noche de funcionamiento de albergue fue muy exitosa. Indicó que con el apoyo de la dirección de seguridad pública se está recorriendo las calles de la ciudad para avisar a los que están en situación de calle, que tienen esta alternativa de alojamiento.

“Para quienes lo requieran entre las 21:00 y las 23:00 horas pueden llegar acá y serán recibidos con una leche y un sándwich y un alojamiento cálido para pasar la noche. La salida es entre las 08:00 y las 09:00 horas”, indicó.

CONCEJAL

Por su parte, el concejal Javier Ahumada alabó la medida, ya que dijo que es un apoyo social para quienes menos tienen.

“Me parece una excelente medida tomada por el alcalde de Curicó. Se acerca el invierno y las bajas temperaturas ya se adelantaron. En Santiago murió una persona por las bajas temperaturas y producto de esto el alcalde tomó la decisión de implementar un albergue municipal mientras el gobierno coloca en marcha el albergue, que será el próximo mes. Ésta es una muy buena medida para evitar muerte por hipotermia y ayudar a la gente que tanto lo necesita”, indicó.