Este sábado se inauguran las nuevas dependencias de la Fundación Regional del Parkinson en Curicó

CURICÓ. Este sábado 10 de agosto desde las 11:00 horas se llevará a cabo la ceremonia oficial de inauguración de la nueva sede de la Fundación Regional del Parkinson. Se trata del recinto ubicado en la avenida Camilo Henríquez, que por años perteneció a la extinta fundación CEMA Chile.

Según lo manifestado por la presidenta de la Fundación Regional del Parkinson, Elisa Cubillos, se espera la asistencia de una serie de autoridades, instancia que además será utilizada para plantear una serie de desafíos que a mediano y largo plazo esperan poder concretar.

Se trata en específico, de la construcción de una piscina temperada y la obtención de un vehículo que permita trasladar a quienes no tienen la posibilidad de trasladarse por sus propios medios.

“Queremos un vehículo que sea para la fundación, que no tengamos que rendirle a nadie. Sobre la piscina, para los pacientes neurológicos, la mejor terapia es el agua”, acotó.

Sobre las dependencias que ya están en manos de la Fundación Regional del Parkinson, su presidenta agradeció el apoyo de “todas las autoridades” que de “una forma u otra” empujaron para “poder concretar” dicha entrega, valorando el trabajo que desempeñó, en particular, el seremi de Bienes Nacionales, Enrique Gómez.

“Lo bueno es que se logró. No me importa si mucha gente se ha adueñado que se consiguieron esta casa, lo importante es que estamos aquí, que estamos trabajando de manera ardua. Ahora estamos trabajando para que esto sea un espejo, que esté todo listo para el sábado”, dijo.

Agregó Cubillos que la totalidad de los profesionales ligados al trabajo que desempeña la fundación no reciben ningún tipo de emolumento, es decir, lo hacen “ad honorem”. Se trata de un neurólogo, fonoaudiólogo, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, y personas a cargo de talleres grupales. A la fecha 67 son las personas que están ligadas a la fundación. “Pero no todos vienen, porque son de lejos, otros están postrados y no tenemos un vehículo. Lo necesitamos”, agregó.

HISTORIA

Recordó Elisa Cubillos que dicho proyecto comenzó como un centro de Parkinson. “No nos pescó nadie”, dijo. En tal contexto, acogiendo el consejo de cercanos, optó por aunar los esfuerzos en el marco de una fundación, obteniendo su personalidad jurídica desde el 10 de agosto de 2015.

“Yo no tenía idea de eso. Y nos lanzamos, me tiré al agua. No le cuento la cantidad de gente que ha pasado por acá creyendo que aquí se ganan millones. A esas personas les dejo en claro que esto no se hizo para ganar un solo peso. Esto yo lo hice por amor, por amor a mi esposo y ayudar a quienes llegan como pacientes. Ellos son los que cada mañana me motivan a levantarme, pienso en ellos que me necesitan y que tengo que estar acá”, dijo.