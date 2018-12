“Esta no es una lucha de un sector en particular, es de las mujeres”

Ley Gabriela. La militante del PR asistió a las respectivas comisiones de Género, instancias donde se discutieron las deficiencias del actual reglamento y los cambios necesarios de ejecutar.

Curicó. La integrante del Tribunal Supremo del Partido Radical (PR), Julieta Maureira, manifestó su satisfacción luego que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que busca modificar el Código Penal a fin de ampliar el delito de femicidio. Maureira asistió a las respectivas comisiones de Género encabezadas por la diputada, Loreto Carvajal (PPD), donde también participó la diputada, Marcela Hernando (PR), instancias donde se discutieron las deficiencias de la actual ley y los cambios necesarios para que los femicidios tengan una mayor condena.

“Esta ley viene a subsanar en parte esta deficiencia o vacío legal de donde se agarraban los abogados. Se trata de una noticia muy alentadora, ya que siento que las mujeres se unieron en esta lucha, al igual que para la despenalización del aborto en las tres causales”, dijo.

Por estos días, para que un hecho de tal naturaleza se tipifique como femicidio, la actual ley solo habla de “relaciones formales”, ya sea por el civil o por la iglesia. Con la modificación, existiendo un “vínculo en el tiempo” cae en tal categoría, hecho que, por ejemplo, permitiría incluir a los pololeos.

“Me imagino que en el Senado no debería haber ningún problema para apoyar este cambio en la ley”, acotó la también encargada distrital del diputado, Alexis Sepúlveda.

La iniciativa aprobada de manera unánime por la Cámara Baja fue bautizada como “Ley Gabriela”, por el caso de Gabriela Alcaíno, quien fue asesinada junto a su madre, Carolina Donoso, por su ex pololo. Debido a que no existía convivencia entre ambos, no se pudo formalizar al autor por el delito de femicidio.

CAMBIO CULTURAL

Sin contar los femicidios frustrados, Maureira indicó que a la fecha del presente año, 29 mujeres han fallecido en nuestro país producto de femicidios (solo México registra cifras más altas en la región), lo que da cuenta que “la violencia en Chile es casi una pandemia”. Indepen-diente a la variación que pronto debería registrar la ley, a juicio de la también ex concejala de Curicó, es necesario que se concrete un “cambio cultural”, el que solo puede venir de la mano a través de la educación.

“Esta no es una lucha de un sector en particular, es de las mujeres. Esto te demuestra que cuando la sociedad se organiza, se logran cosas. Quizás no en el tiempo que uno quisiera, pero sí se logran cosas”, concluyó.