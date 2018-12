Enrique Bravo. El empresario encabezó el PRES, iniciativa que buscada dar directrices para la reconstrucción post terremoto de 2010.

Luego del 27/F, un grupo de empresarios locales, encabezados por Enrique Bravo, impulsaron la creación del Plan de Reconstrucción Sustentable para la comuna, conocido como el PRES. Para ese proyecto se destinaron más de 90 millones de pesos que sirvieron para, por ejemplo, consultar a la ciudadanía qué iniciativas tenían que abordarse con más urgencia. Tomando en cuenta esa experiencia, Enrique Bravo fue consultado por La Prensa de cómo ve la evolución que ha tenido la ciudad tras el terremoto. El empresario dijo que se ha avanzado bastante y tomó como ejemplo el barrio donde vive. “La evolución de la ciudad la he visto en bastante desarrollo. Vivo en el sector de Zapallar que es radio urbano, 10 años atrás no lo era y el desarrollo que ha existido ahí de crecimiento de casas, incluso, la dificultad que tienen los caminos para llegar a la ciudad es un signo de mucho progreso y avance”, dijo.

PROBLEMAS DE ALTURA

Sin embargo, Enrique Bravo fue muy sincero en su visión y lamentó que no se haya solucionado el tema de que no se puede construir en altura en la zona céntrica de la ciudad. Precisó que eso ha afectado el desarrollo y economía local, por lo cual espera que las autoridades en conjunto aborden el asunto cuanto antes. “Es una aberración bastante grande no dejar construir en altura. Para los trabajos, no hay mano de obra, hay varios proyectos que están detenidos justamente por eso. Me parece que debieran solucionarlo rápido porque habría mayor tiraje a la ocupación y el trabajo en la construcción”, indicó. No hay que olvidar que el municipio y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo han tratado el problema, pero que a la fecha no se ha materializado ninguna solución a la altura.